Головні новини Рівного та області 17 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 17 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
"Чому циферблат має бути круглим?": історія майстра з Рівненщини, який виробляє годинники з платівок
На Рівненщині викладач Острозької школи мистецтв виготовляє годинники із вінілових платівок. Це хобі Олександра Гефтера з 2018 року. За його словами, за цей час він зробив сотню таких годинників.
Про те, як Олександр Гефтер почав займатися хендмейдом та як відбувається процес створення годинників, він розповів Суспільному.
Усе почалося з того, що чоловік вирішив зробити годинника зі старої гітари, але передумав. Йому здалося, що вона занадто велика для стіни:
"Тоді мені до рук попалася платівка. І я й подумав, що вона ж кругла, як годинник. Я подумав: «Чому циферблат має бути круглим? Можна щось відобразити». Ідея — не моя, вона не нова, є багато людей, які й ручною і машинною різкою займаються. Я ж все-таки гітарист і захотів, щоб на годиннику була гітара. Вирізав свій перший годинник, сфотографував і виклав у Facebook. Всі почали писати: «Круто. Я хочу, я хочу». І почав так далі пробувати. Зараз дивлюся фотографії своїх перших годинників і навіть соромно".
Майстер поділився, що платівки брав вдома у бабусі, а пізніше люди самі почали приносити:
"«На тобі, Саша, ми бачимо, що ти робиш». Я питав, що з мене — чи шоколадка, чи гроші, це ж простіше, а на пиляння потрібен час, ще й механізми, але казали: «Зробиш і нам». З однієї сторони — багато, хто хотів мені допомогти, з іншої — і навантажували".
Час, який затрачає чоловік на виготовлення годинника, залежить від складності роботи:
"Якщо не зберігається форма самої платівки, то це трішки швидше зробити. На заготовку йде дві-три години, але найдовше — це зачищати. Самі механізми до годинника замовляю на AliExpress, у нас вони значно дорожчі".
Олесандр Гефтер працює викладачем по класу гітари у школі мистецтв, також задумується над проведенням майстер-класів з виготовлення годинників:
"Якби це була група людей, я б, напевне, всіх би не зміг навчити. Можливо, колись — сам на сам. Тут треба хоча б базові уміння користуватися лобзиком. Хлопці вчаться з дерева випилювати, навички ті ж, просто матеріал інший. Ці вміння згадуються ще зі школи".
Більшість годинників Олександр дарував:
"Частину я продаю, треба ж якось матеріали відбити. Але мені важко оцінювати свою роботу. Спочатку я їх взагалі продавав по сто гривень, коли по 60 — це на матеріали. "Дуже серйозно" оцінював свою роботу. Складно сказати, скільки коштує найдорожчий годинник, але це певно було тоді, коли був аукціон на ЗСУ на благодійному заході "Що? Де? Коли?". Також давав для центру адопції тварин у Здолбунів для команди волонтерів "Надія на дім". Але не можу пригадати, скільки тоді заплатили, ніби 500 гривень".
Він зазначив, що ідеї для годинників позичає, але є й такі, які сам вигадує. Один зі своїх виробів Олександр Гефтер подарував у Музей книги та друкарства в Острозі для виставки "Парубок моторний: Еней очима сучасників".
"Я завжди переживаю, що замовнику може не сподобатись годинник, тому постійно спілкуюся. Це ж не магазин, що прийшов, вибрав і купив. У мене досі є робота, яку я подарував, але вона мені не подобається. Це був один з перших моїх годинників. Думаю, як його переробити, бо якось аж соромно", — зазначив чоловік.
Олександр Гефтер додав, що з вінілу робив не лише годинники:
"В нас у школі є Клуб веселих музикантів і у нашої директорки Наталії Балаушко з'явилася ідея невеличких кубків для дітей. Їх, по-моєму, щось біля двадцяти було. Їх художники пофарбували у золотий колір, підставки надрукувалися і кожному учаснику команди в кінці був такий презент".
Повідомили про смерть двох військових з Рівненщини — Михайла Поліщука та Миколи Шепеля
Стало відомо про смерть військових Михайла Поліщука з Дубровиці та Миколи Шепеля з Немовичів, що на Рівненщині.
Про це повідомили у Facebook та на сайті громад.
Михайло Поліщук
Михайло Поліщук народився у 1988 році. Проживав у Дубровиці. Був старшим навідником першого механізованого батальйону.
15 березня солдат помер під час лікування у госпіталі Вінниці.
Про дату та час прощання повідомлять додатково.
Микола Шепель
41-річний Микола Шепель проживав у Немовичах. Загинув 8 березня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилось троє дітей.
Попрощалися з військовим у неділю, 17 березня.
Представилися працівниками банку: шахраї ошукали двох жителів Рівненщини на понад 120 тисяч гривень
Шахраї ошукали двох жителів Рівненщини на понад 120 тисяч гривень. За даними слідства, вони представилися працівниками банку.
Про це 17 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Марія Юстицька.
За її словами, до 30-річної жительки колишнього Костопільского району зателефонував "працівник служби безпеки":
"Аферист запевнив, що шахраї зняли з її рахунку вже 17 тисяч гривень, тож, аби врятувати решту заощаджень, потрібно продиктувати код. Жінка так і зробила, а в результаті з її рахунку кількома платежами зникло майже 4️9️ тисяч гривень".
Вона додала, що шахраї також ошукали 50-річного жителя колишнього Рокитнівського району:
"Щоб надалі безпечно користуватися банківською картою, шахраї запропонували натиснути цифру "1" на своєму телефоні. Як наслідок, із рахунку у результаті кількох транзакцій зникло понад 7️7️ тисяч гривень".
Як розпізнати шахрайство
- співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;
- якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;
- дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого точно немає на офіційному сайті фінансової установи. Номер також можна знайти на зворотному боці карти;
- зберігайте всі документи, надані продавцем (фіскальні чеки, гарантійні талони, транспортні накладні), а також електронне листування;
- читайте відгуки про товар і продавця. Насторожити має наявність виключно позитивних відгуків, написаних ніби за шаблоном з невеликим проміжком часу.
До початку навчального року в школі на Рівненщині мають збудувати протирадіаційне укриття за 26 мільйонів гривень
У Дубенській початковій школі, що на Рівненщині, до початку 2024-2025 навчального року мають збудувати протирадіаційне укриття. Це проєкт на 26 мільйонів гривень. Відповідну документацію затвердили і виділили з міського бюджету п'ять млн грн завдатку.
Про це Суспільному повідомила директорка Дубенської початкової школи Олена Тимощук.
Зі її слів, проєктно-кошторисну документацію протирадіаційного укриття затвердили. Разом з експертизою це коштувало майже 350 тисяч. Проєкт розробляла місцева архітекторка Мар’яна Лисюк.
"Документи на експертизу подали ще в серпні, але процес затягнувся, бо з листопада вступили в дію нові державні будівельні норми і потрібно було внести деякі зміни. Зараз в нашій школі просте укриття на першому поверсі. Але з вересня такі укриття не можна буде використовувати. Сподіваюся, що будівництво якнайшвидше розпочнеться і ми встигнемо до нового навчального року", – розповіла Олена Тимощук.
Згідно з проєктом, загальна вартість укриття – понад 26 мільйонів гривень. Як повідомив міський голова Дубна Василь Антонюк, п’ять мільйонів з міського бюджету вже виділили на цей проєкт. Решту мають отримати в межах співфінансування:
"Можливо, потім ще прийдеться докласти з міського бюджету, бо не знаю, який відсоток від загальної суми нам співфінансують. Зрозумійте, якщо ми в початковій школі не зробимо це сучасне протирадіаційне укриття, то вона перестане існувати. Тобто без школи лишиться 400 дітей", — зазначив міський голова Дубна.
Як розповіла директорка школи, укриття має бути монолітне, з бетонних блоків. Частина його буде розміщена в ґрунті, а частина – над поверхнею та засипана землею.
"Цей об’єкт ми плануємо використовувати з подвійним призначенням: як укриття і як місце для проведення різних гуртків та спортивних секцій. А в перспективі це укриття може слугувати фундаментом для добудови актової і спортивної зал. Бо в таких залах у нас є потреба", – додала Олена Тимощук.
12 березня на сесії Дубенської міськради депутати проголосували за те, щоб делегувати функції замовника Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, а також надати їм згоду на будівництво укриття.
Прогноз погоди на 18 березня
На Рівненщині 18 березня, за прогнозами обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду. Вночі — мокрий сніг, вдень — мокрий сніг та дощ. Слабке налипання мокрого снігу, на дорогах — ожеледиця. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий.
Температура в області: вночі — -3..+2º, вдень — 0-5º тепла. Температура у Рівному: вночі — 0..-2º морозу, вдень — 2-4º тепла.
"Таємниці давньоруського городища": на Оствиці в Рівному розробили історичний квест для школярів
У парку історичної реконструкції "Городище Оствиця" в Рівному розробили квест "Таємниці давньоруського городища" для учнів 6-7 класів. Він має один рівень складності та 20 завдань.
Про це Суспільному розповіла проєктна менеджерка "Оствиці" Ольга Постнікова.
З її слів, завдання квесту "Таємниці давньоруського гордища" — на пошук, логіку і уважність:
"Буде задіяна вся територія парку історичної реконструкції "Городище Оствиця". Тематика квесту — це прив'язка до Русі ХІ-ХІІ століть. Будуть ігрові персонажі в історично правильному одязі. Попередньо — це човняр, знахар, воїн та житель городища. Діти побачать, як люди одягалися тисячу років тому, як жили на наших територіях".
Історичний квест на "Оствиці" — це інтерактив для школярів 11-13 років, він розрахований орієнтовно на 1 годину та 15-20 учасників, яких ділитимуть на 3-4 команди. Переможе та команда, яка першою пройде усі завдання.
"Головне — взяти з собою особисті речі. Це зручні взуття, одяг, пляшка води і головний убір. Квест плануємо провести у травні-червні цього року".
Квест "Таємниці давньоруського городища" реалізуєть за фінансової підтримки ЄС в рамках проєкту EU4Culture, що реалізується Goethe-Institut у партнерстві з Данським інститутом культури, Чеським Центром та Французьким Інститутом у Грузії.
Це буде другий квест у парку історичної реконструкції. Перший — організували на Оствиці у 2023 році. Він має три рівні складності: початковий, для учнів 1-4 класів; середній, для учнів 5-8 класів; складний, для учнів 9-11 класів.
Пільгові кредити від держави: скільки аграріїв Рівненщини цим скористалися
Третина аграрних господарств Рівненщини скористалися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Загалом у 2023 році сума отриманих кредитів для аграріїв склала 1,4 мільярди гривень. В області традиційно основними є пшениця, кукурудза, картопля, а серед технічних культур — соя, соняшник та ріпак.
Про це повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА Надія Переходько в етері Українське радіо. Рівне.
З її слів, кількість сільськогосподарських підприємств, які отримали кредити, щорічно зростає.
“Сьогодні банківська система, не дивлячись на такий непростий період для розвитку бізнесу, все більше довіряє аграріям. В цьому році за моніторингом Міністерства аграрної політики України, отримали 240 млн грн, але не для всіх ця ситуація є позитивною, тому що декому не вдається повернути кредит і їх доводиться пролонгувати. В подальшому вже таких пільгових кредитів отримати не зможуть,. А хто повертає кредит, той має можливість отримати нові пільгові кредити”.
Надія Переходько зазначила, що цьогоріч для фермерських господарств, які мають до 500 гектарів землі, має запрацювати Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Також аграрії можуть скористатися товарними кредитами:
“Основне питання підготовки до комплексу весняно-польових робіт — фінансові ресурси, що стосуються придбання паливо-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив. Ця продукція є на ринку. Тому в кого не виходить із фінансовими ресурсами, сьогодні активно працює також і така позика фермерськими господарствами, як товарні кредити”.
Надія Переходько також розповіла, що цьогоріч основними сільськогосподарськими культурами у зерновій групі залишаються пшениця і кукурудза, серед технічних культур — соя, соняшник, ріпак, картопля і овочі:
“Якщо говорити саме про урожай поточного року, то серед ось цих традиційних культур ми уже бачимо по прогнозованій структурі посівних площ суттєве збільшення сої і зменшення соняшнику. Це ж знову таки пов'язано із попитом на зовнішніх ринках. Під урожай 2024 року дещо збільшено площі вирощування гречки, тому що вона менш затратна, потребує меншої кількості добрив, засобів захисту рослин”.