РФ пошкодила тимчасовий пункт екстреної меддопомоги в Бугаївці Вовчанської громади 17 березня, поранень зазнали двоє працівників. 15 березня росіяни поцілили по лікарні в Золочеві.

Російські війська так намагаються залякати людей, сказав Суспільне Харків директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

"Бо важко жити без меддопомоги. Якщо десь не вистачатиме медиків, то поїдуть бригади з Харкова. Замість пошкоджених авто швидких дали інші. Бугаївка не залишиться без допомоги, нам важливо вчасно її надати, бо у Вовчанській громаді тривають обстріли", — сказав Забашта.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube