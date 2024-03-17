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На Харківщині російські війська двічі обстріляли пункти базування швидких за тиждень
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На Харківщині російські війська двічі обстріляли пункти базування швидких за тиждень

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Швидкі, удар, Харківщина
Наслідки удару РФ по Бугаївці Вовчанської громади, Харківська область, 17 березня 2024 року. Фото: Володимир Тимошко/Facebook

РФ пошкодила тимчасовий пункт екстреної меддопомоги в Бугаївці Вовчанської громади 17 березня, поранень зазнали двоє працівників. 15 березня росіяни поцілили по лікарні в Золочеві.

Російські війська так намагаються залякати людей, сказав Суспільне Харків директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

"Бо важко жити без меддопомоги. Якщо десь не вистачатиме медиків, то поїдуть бригади з Харкова. Замість пошкоджених авто швидких дали інші. Бугаївка не залишиться без допомоги, нам важливо вчасно її надати, бо у Вовчанській громаді тривають обстріли", — сказав Забашта.

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