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Ледь не згорів будинок сусідів: волинянина оштрафують за спалювання сухої трави
довкілляПОЖЕЖАРегіони

Ледь не згорів будинок сусідів: волинянина оштрафують за спалювання сухої трави

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У селі Дубове в Ковельському районі на Волині через спалювання сухої трави ледь не зайнявся один із будинків.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій області, пожежа сталася через 34-річного місцевого жителя. Чоловік спалював стерню, вогонь поширилася на площу майже два гектари.

Пожежу зупинили перед будинком сусідів палія.

За самовільне випалювання рослинності на 34-річного жителя села Дубове склали адмінпротокол за статтею 77-1 КУпАП.

Яка відповідальність за спалювання сухої рослинності

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій нагадали, що відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення для громадян складає 3060 — 6120 грн, для посадових осіб — від 15300 до 21420 грн.

Якщо внаслідок спалювання рослинності є загиблі чи тварини — передбачена кримінальна відповідальність, до 10 років ув'язнення.

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