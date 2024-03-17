Екологи підрахували суму збитків атмосферному повітрю внаслідок російської дронової атаки по Одещині 5 березня.

Про це 15 березня повідомили в Державній екологічні інспекції Південно-Західного округу.

Унаслідок влучання БпЛА сталось загоряння будівлі рекреаційного обʼєкта у передмісті Одеси. Загальна площа пожежі склала 681 квадратний метр, через що до повітря потрапило майже 54 тонни діоксиду вуглецю, зазначили в екоінспекції.

"Загальний розмір шкоди, спричиненої атмосферному повітрю, складає понад 1️6️4️ тисячі гривень", — йдеться у повідомленні.

Ця сума увійде до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю в результаті збройної агресії Росії.

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