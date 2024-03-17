Екологи підрахували суму збитків атмосферному повітрю внаслідок російської дронової атаки по Одещині 5 березня.
Про це 15 березня повідомили в Державній екологічні інспекції Південно-Західного округу.
Унаслідок влучання БпЛА сталось загоряння будівлі рекреаційного обʼєкта у передмісті Одеси. Загальна площа пожежі склала 681 квадратний метр, через що до повітря потрапило майже 54 тонни діоксиду вуглецюТривка хімічна сполука, поширена в природних газах. Токсична дія діоксиду вуглецю виявляється при його вмісті в повітрі 3—4 % і полягає в подразненні дихальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі у вухах, психічному збудженні, непритомному стані., зазначили в екоінспекції.
"Загальний розмір шкоди, спричиненої атмосферному повітрю, складає понад 1️6️4️ тисячі гривень", — йдеться у повідомленні.
Ця сума увійде до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю в результаті збройної агресії Росії.
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