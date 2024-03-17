В одному з районів Києва проводять військові навчання

У Києві сьогодні, 17 березня, підрозділи Збройних сил України проводитимуть планові навчання.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що гучно може бути у Дарницькому районі міста.

"Без паніки! Це планові заходи, що проводять наші військові", — йдеться у повідомленні.

Жителів міста закликають зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації. У разі повітряної тривоги — йти в укриття, нагадують у КМВА.

Що відомо про тренування в умовах війського стану у Києві та області

У Києві підрозділи угруповання сил та засобів оборони протягом трьох днів брали участь у військових навчаннях. Тенування відбувалося у Дарницькому районі. Їхня мета — нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Також у місті провели штабні тренування сил цивільного захисту, аби відпрацювати дії на випадок надзвичайної ситуації з можливим радіаційним забрудненням.

У столиці та області пройшли військові навчання, під час яких відпрацьовували практичні дії особового складу, техніки та озброєння. Жителів попереджали про переміщення особового складу та рух важкої техніки.

Угрупування сил і засобів оборони Києва проводили військові навчання, за сценарієм: загарбники проводили наступальну операцію з північного напрямку.

В Ірпені екстрені служби перевіряли координацію та послідовність своїх дій під час надзвичайної ситуації. За сценарієм: ракета влучила у житловий будинок, є постраждалі.

У Макарівській громаді організовували тренування підрозділів сил оборони. У зв'язку з проведенням військових маневрів в області, жителів попереджали про звуки вибухів та пострілів стрілецької зброї.

У Вишгородського районі провели командно-штабні навчання із органами управління та силами цивільного захисту. Їхня мета — вдосконалити злагодженість та оперативність в роботі сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Також відпрацьовувалися оповіщення та евакуація населення.

Прикордонники та підрозділи ЗСУ також провели спільні навчання контрдиверсійної боротьби на Київському напрямку, зокрема, в Чорнобильській зоні. За легендою навчань диверсійно-розвідувальна група намагається перетнути держкордон, але її помітив спостережний пост.