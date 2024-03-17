У Києві провели планове тестування собак. Кінологи перевіряли вміння тварин виявляти зброю та вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Києва.

Зазначається, що комплексні тестування проводять мінімум двічі на рік для всіх собак за різними напрямками діяльності. Їхня головна мета — визначити кращих чотирилапих напарників, а також зрозуміти загальний рівень підготовки тварин.

Собака шукає вибухівку. Фото: Національна поліція

"Вони натрапляють на "небезпечний слід" за лічені хвилини, а пошук зброї та вибухових речовин, їхня звична справа — саме так можна охарактеризувати поліцейських службових собак столичної кінологічної служби", — йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що наразі перевіряли вміння собак з пошуку вибухонебезпечних предметів. Для цього заздалегідь підготували три різні локації: на місцевості, в багажі та у транспортних засобах.

Собака шукає вибухівку. Фото: Національна поліція

"На роботу виділяється від чотирьох до шести хвилин, в залежності від рівня навченості собаки та складності самого завдання. Коли собака знайшла за комплексним запахом потрібний предмет, вона своєю поведінкою – сигнальною позою – повідомляє про це кінолога. Завдання можемо рахувати виконаним", — сказав заступник начальника кінологічного центру ГУ Нацполіції у Києві Віталій Литвин.

За його словами, загалом, близько 20 службових собак продемонстрували високу ефективність у виявленні потенційно небезпечних предметів та на "відмінно" пройшли тестування. Найуспішніші з них найближчим часом працюватимуть на деокупованих територіях у складі вибухотехнічних груп для розмінування територій.

Що відомо про допомогу кінологічній службі поліції Київщини та їхню роботу

П'ятеро кінологів із Київщини відвідали один з центрів поліції у США. Українські правоохоронці вивчали американський досвід з пошуку тіл загиблих, вибухівки, зброї та наркотиків. Навчання проходило на базі новітнього кінологічного центру поліції у місті Декейтер, штату Іллінойс.

У Києві "Укрзалізниця" відкрила кінологічний центр. Там готуватимуть службових собак для посилення охорони об'єктів та безпеки пасажирів. Там виховують, зокрема, бельгійських вівчарок малінуа. Вони спеціалізуватимуться на пошуку зброї та вибухонебезпечних речовин. Тварини нестимуть службу поряд із досвідченими працівниками воєнізованої охорони.

Київські кінологи отримали гуманітарну допомогу для службових собак. Міжнародна поліцейська асоціація з Естонії передала тваринам київських правоохоронців сухий корм та спеціалізоване взуття.

За сприяння благодійного фонду Говарда Баффета до Кінологічного центру поліції Київщини приїхали 11 службових собак. Крім бельгійських вівчарок малінуа, цього разу передали і дві німецькі. Усі собаки пройшли початковий курс тренування в Нідерландах, їх навчали для пошуку вибухівки і зброї.

Раніше правоохоронці Київщини отримали 4 новітніх кінологічних автомобілі. Транспортні засоби надав фонд Говарда Баффета. Американський філантроп також передав для поліції Київської області 10 бельгійських вівчарок.