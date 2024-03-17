З 1 січня 2025 року люди, які до кінця не оформили право власності на пай, можуть його втратити. Сертифікату, який видавали в 90-х роках, не достатньо.

Про це розповіла в етері Суспільне. Студія начальниця відділу використання земель сільськогосподарського призначення Держгеокадастру Юлія Дементьєва.

За її словами, коли розпочалося розпаювання земель, люди на підставі указу президента 1995 року почали отримувати сертифікати. Тоді це був основний документ, що підтверджував право власності на землю. Потім законодавство передбачило уже оформлення актів на землю.

Наступним етапом мала стати реєстрація права власності в Державному реєстрі прав та отримання витягу з цього реєстру. Нині ще є люди, які досі мають тільки сертифікати. І саме їм потрібно до кінця цього року належно оформити право власності.

"Це коли люди або отримали сертифікати на право на земельну частку — пай — або ж мають це право і взагалі їх не отримали. Причому йдеться саме про сертифікати. Ми зараз багато зіштовхуємося з заявами людей, які плутають їх з державними актами старого зразка і теж бояться втратити земельні ділянки. Але ні. Це тільки стосується земельних часток, які посвідчувалися сертифікатами".

Головна відмінність сертифіката від акту й витягу з реєстру, що він не має інформації про кадастровий номер земельної частки. Тому людина має звернутися до міської, сільської або селищної ради, щоб їй виділили земельну ділянку в натурі. Туди потрібно надати сертифікат, рішення суду або свідоцтво про право на спадщину.

Рада ухвалює відповідне рішення, і люди розробляють документацію зі встановлення меж в натурі земельних ділянок. Оформлення пакета документів займає в середньому пів року. Якщо ж цього не зробити, то з 1 січня 2025 року ділянка може перейти у власність громади. Але це відбувається не автоматично.

"Знову ж таки є вимога в законодавстві, що це може бути лише за рішенням суду, і вже тоді оформляється у власність територіальної громади. Тобто громада має це подати, а суд має це дозволити, і тоді земля передається як безгосподарне майно. Якщо людина пропустила ці терміни й не вчинила правочину, то стаття 13 Закону про виділення в натурі передбачає, що упродовж семи років за рішенням суду людина може відновити права й далі оформляти земельні ділянки в натурі".

Нотаріуска з Кропивницького Ольга Яценко нагадала Суспільному, що земля — такий вид власності, який проходить подвійну реєстрацію. Спочатку реєструється земля (в державному кадастрі), а потім право власності на неї (в реєстрі речових прав).

Далі послідовність кроків, які має зробити людина, що реалізувати своє право власності на пай:

Подати до сільської, селищної чи міської ради, на території якої розташований земельний пай, заяву про передачу у власність ділянки Звернутись до землеупорядної організації, щоб розробити проєктну документацію та встановлення меж землі Звернутись до центру надання адміністративних послуг і заявою про реєстрацію ділянки та присвоєння їй кадастрового номера Звернутись до відповідної ради, щоб затвердити проєктну документацію землеустрою та оформити ділянку у власність

У результаті власник паю має отримати витяг про реєстрацію права власності на землю.