Через бойові дії 17 березня було відключено 777 споживачів у 9 населених пунктах Сумщини. Загалом в області без електроенергії понад вісім тисяч споживачів.

Про це повідомили в Міненерго.

Внаслідок нещодавніх обстрілів Охтирського району там теж знеструмлені споживачі, їхня кількість уточнюється. Всього через бойові дії в області залишаються відключеними 8 тисяч 200 споживачів у 88 населених пунктах.

Через масований артилерійський обстріл одного з населених пунктів в Охтирському районі відключено від газопостачання 132 споживачі, додали в Міненерго.

За інформацією військової адміністрації, уночі та зранку 17 березня армія РФ 19 разів обстрілювала Сумщину. Зафіксовано 98 вибухів.

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