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"Ми зрозуміли, як це бути гідними". "Еволюція Гідності" миколаївської художниці поповнила колекцію Музею Майдану
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"Ми зрозуміли, як це бути гідними". "Еволюція Гідності" миколаївської художниці поповнила колекцію Музею Майдану

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&quot;Ми зрозуміли, як це бути гідними&quot;. &quot;Еволюція Гідності&quot; миколаївської художниці поповнила колекцію Музею Майдану
Художниця Світлана Чебанова тримає роботи, що передала до музею, лютий 2024 року. Фото: Національний музей Революції Гідності

Художниця з Миколаєва Світлана Чебанова передала до Музею Майдану дві роботи, присвяченні Революції Гідності. Ідея нарисів — зміна політичної та суспільної культури українців, що спричинили події на Майдані.

Про задум і втілення робіт художниця розповіла кореспондентам Суспільного.

За словами Світлани Чебанової, учасниці Євромайдану у Миколаєві, робота "Каска майданівця" була створена як нарис до книги Міли Іванцової "Намальовані люди" — хронологія подій Майдану. Авторка писала книгу 6,5 років і звернулась до художниці для ілюстрації обкладинки.

"Перевернута майданівська каска, з якої проростає символічне дерево, яке в нашій культурі називається "Дерево життя", його часто зображають в народній творчості, на рушниках тощо. Воно означає життя. І от у мене була ідея, що з майданівської каски росте дерево життя України. У сенсі, що для нас це проросло, як нове мислення, нова філософія, розуміння себе як нації, формування народу", — говорить художниця.

Оцей наш пошук свободи, гідності, еволюціонування суспільства, тобто такий маленький нарис, але з великим таким філософським підтекстом.
Світлана Чебанова і Міла Іванцова тримають книгу і нарис, що передали до Музею Майдану
Світлана Чебанова і Міла Іванцова тримають книгу і нарис, що передали до Музею Майдану. Фото: Національний музей Революції Гідності

Передача робіт до Музею Майдану відбулась 25 лютого 2024 року, зазначила мисткиня.

"Пані Міла подарувала Музею Майдану свою книгу, а я запропонувала, аби була повна колекція щодо книги, подарувати Музею нарис. І ще другу графічну роботу — "Еволюція Гідності", яка зроблена за мотивами цього нарису. Просто вона з більшою пропрацювкою деталей, там зображені і "йолка", і шини, і елементи, притаманні Майдану", — зазначила художниця.

Світлана Чебанова розповідає про ілюстрацію до книги
Світлана Чебанова розповідає про ілюстрацію до книги. Фото: Національний музей Революції Гідності

Події та форма самоорганізації Майдану, зі слів Світлани Чебанової, для країни, народу, суспільства — це еволюційний крок в розумінні цінностей нації.

Тому я бачу Майдан як подію, яка посприяла і проявила не просто Революцію Гідності, але ще й еволюцію гідності: ми стали розуміти, як це бути гідними, як це проявляти гідність, як це проявляти суспільну свідомість.

Авторка картин каже, якщо обговорення ідеї нарису до книги "Намальовані люди" потребувало часу, то втілення на аркуші відбулось за пів години.

"Ілюстрація була намальована дуже швидко, можливо, за пів години, може менше. А от більша робота — до двох тижнів. Виконання — туш, акварель, це замішана техніка", — додала Світлана Чебанова.

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