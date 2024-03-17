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Спортсмени з Дніпропетровщини стали призерами чемпіонату України з козацького двобою
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Спортсмени з Дніпропетровщини стали призерами чемпіонату України з козацького двобою

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Спортсмени з Дніпропетровщини стали призерами чемпіонату України з козацького двобою
. Фото: Facebook/Кам'янська ДЮСШ№1

Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли 17 медалей на чемпіонаті України з козацького двобою.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Кам'янської дитячо-юнацької спортивної школи №1.

"Золото" на змаганнях здобули Дмитро Волга, Кирил Шашко, Дем'ян Давидюк, Богдан Богодюк, Артем Жижикін, Евеліна Вероніна, Дмитро Ярема, Вікторія Міщенко та Вероніка Кизь.

Друге місце на чемпіонаті посіли Станіслав Тимченко, Ілля Таранушко, Артур Мельниченко та Маргарита Хрень.

Бронзові медалі у Єлизавети Стогній, Олексія Стрільця, Ярослава Саранчі та Михайла Дуганова.

Чемпіонат України з козацького двобою проходив з 15 по 17 березня у Луцьку.

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