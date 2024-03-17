У Сімферополі окупованого Криму активісти громадського руху спротиву "Жовта стрічка" за останні чотири дні спалили ще понад тисячу листівок виборчої агітації росіян.

Про це повідомляє "Жовта стрічка" на своєму каналі у Telegram.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують знищувати макулатуру рашистів, які ті залишили в поштових ящиках місцевих жителів. Лише у Сімферополі за останні 4 дні ми вилучили та спалили понад 1000 примірників газет та виборчої агітаційної макулатури рашистів", — йдеться у повідомленні.

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