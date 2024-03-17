НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кримські активісти спалили за чотири дні понад тисячу листівок виборчої агітації окупантів у Сімферополі
КРИМОКУПАЦІЯВИБОРИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Кримські активісти спалили за чотири дні понад тисячу листівок виборчої агітації окупантів у Сімферополі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
"Жовта стрічка" спалює виборчу агітацію окупантів у Сімферополі
"Жовта стрічка" спалює виборчу агітацію окупантів у Сімферополі. Фото: колаж Суспільне Крим/Telegram/Жовта стрічка

У Сімферополі окупованого Криму активісти громадського руху спротиву "Жовта стрічка" за останні чотири дні спалили ще понад тисячу листівок виборчої агітації росіян.

Про це повідомляє "Жовта стрічка" на своєму каналі у Telegram.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують знищувати макулатуру рашистів, які ті залишили в поштових ящиках місцевих жителів. Лише у Сімферополі за останні 4 дні ми вилучили та спалили понад 1000 примірників газет та виборчої агітаційної макулатури рашистів", — йдеться у повідомленні.

Читати ще
Активісти руху "Жовта стрічка" спалили понад 2 тисячі запрошень на псевдовибори у Криму Читати ще Активісти руху "Жовта стрічка" спалили понад 2 тисячі запрошень на псевдовибори у Криму
"Сімферополь — проти Путіна!": активісти у Криму закликають бойкотувати вибори окупантів Читати ще "Сімферополь — проти Путіна!": активісти у Криму закликають бойкотувати вибори окупантів
Тест для окупантів: як проходять псевдовибори президента РФ у Криму Читати ще Тест для окупантів: як проходять псевдовибори президента РФ у Криму
Рада та МЗС закликали Захід не визнавати результати "виборів" президента РФ на ТОТ Читати ще Рада та МЗС закликали Захід не визнавати результати "виборів" президента РФ на ТОТ
Понад 50 держав ООН засудили "вибори" президента РФ на окупованих територіях України Читати ще Понад 50 держав ООН засудили "вибори" президента РФ на окупованих територіях України

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
вибори в рф, Володимир Путін, вибори президента в РФ
Явка на окупованих територіях була значно нижчою від заявленої росіянами — речник "Жовтої стрічки"
Крим, Кримській півострів
РФ намагається змінити демографічне розмаїття Криму​ — Amnesty International
заправка "ТЕС"
Заочні вироки отримали двоє кримських колаборантів, які виконували оборонні замовлення РФ
партизани, атеш
Кримські партизани встановили пункт постійної дислокації бригади берегової оборони ЧФ РФ
На початок