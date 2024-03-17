На Закарпатті службова собака знайшла наркотики у вантажівці іноземця

На Закарпатті службова собака знайшла наркотики у салоні вантажівки "МАN". Транспортним засобом керував 36-річний громадянин Франції.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ДПСУ.
Вантажівка прямувала на в’їзд в Україну.
"Під час перевірки автомобіля спрацювала службова собака, навчена на пошук наркотичних речовин. Вантажівку скерували на поглиблений огляд, у результаті якого в її салоні знайшли два флакони з сіро-зеленою речовиною. За зовнішніми ознаками виявлена речовина була схожою на канабіс", — йдеться у дописі.
На місце події викликали поліцію. Наркотичні речовини вилучила слідчо-оперативна група.
"На адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.307 ККУНезаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.та ст.309 ККУНезаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.", — повідомляють на Facebook-сторінці ДПСУ.
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