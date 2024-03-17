На Закарпатті службова собака знайшла наркотики у вантажівці іноземця

На Закарпатті службова собака знайшла наркотики у салоні вантажівки "МАN". Транспортним засобом керував 36-річний громадянин Франції.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ДПСУ.

Вантажівка прямувала на в’їзд в Україну.

"Під час перевірки автомобіля спрацювала службова собака, навчена на пошук наркотичних речовин. Вантажівку скерували на поглиблений огляд, у результаті якого в її салоні знайшли два флакони з сіро-зеленою речовиною. За зовнішніми ознаками виявлена речовина була схожою на канабіс", — йдеться у дописі.

На місце події викликали поліцію. Наркотичні речовини вилучила слідчо-оперативна група.

"На адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.307 ККУта ст.309 ККУ", — повідомляють на Facebook-сторінці ДПСУ.

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