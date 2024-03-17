На Полтавщині внаслідок аварії загинув водій

16 березня близько 19-ї години неподалік села Мала Кохнівка Кременчуцької громади сталася аварія. На автодорозі зіткнулися два легкових автомобілі “Volvo” та “Mercedes-Benz”.

Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.

Внаслідок зіткнення 26-річний водій автомобіля “Volvo” отримав травми, внаслідок яких через кілька годин помер у лікарні.

"Mercedes-Benz" після ДТП. Поліція Полтавщини

Також травми отримали ще п'ятеро людей. Це 62-річний водій іншого авто, його пасажирка і двоє пасажирів з автівки “Volvo” (17-річна дівчина, 23-річний та 53-річний чоловіки).

Нині обставини та причини аварії встановлюють.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - “Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого”. Санкція статті — позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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