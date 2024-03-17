НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Полтавщині внаслідок аварії загинув водій
ДТПАВАРІЯПОЛІЦІЯРегіони

На Полтавщині внаслідок аварії загинув водій

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Мала Кохнівка. Смертельне ДТП
Автівка, водій якої загинув. Поліція Полтавщини

16 березня близько 19-ї години неподалік села Мала Кохнівка Кременчуцької громади сталася аварія. На автодорозі зіткнулися два легкових автомобілі “Volvo” та “Mercedes-Benz”.

Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.

Внаслідок зіткнення 26-річний водій автомобіля “Volvo” отримав травми, внаслідок яких через кілька годин помер у лікарні.

"Mercedes-Benz" після ДТП поблизу Кременчука
"Mercedes-Benz" після ДТП. Поліція Полтавщини

Також травми отримали ще п'ятеро людей. Це 62-річний водій іншого авто, його пасажирка і двоє пасажирів з автівки “Volvo” (17-річна дівчина, 23-річний та 53-річний чоловіки).

Нині обставини та причини аварії встановлюють.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - “Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого”. Санкція статті — позбавлення воліПозбавлення волі — це кримінальне покарання, що являє собою примусову ізоляцію злочинця від суспільства та тримання його в спеціалізованій установі з певним режимом відбування. на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Зіткнення вантажівок на трасі "Київ-Чоп", 15 березня 2024.
На Львівщині розслідують ДТП, в якій загинув водій: підозрюваного взяли під варту
У Віньківцях, що на Хмельниччині, сталося ДТП, унаслідок якого загинула 8-річна дитина
Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинула дитина
У Запоріжжі сталася ДТП: в автівці затисло чоловіка — ДСНС
У Запоріжжі сталася ДТП: в автівці затисло чоловіка — ДСНС
ДТП у Татарові на Франківщині: рятувальники витягли з понівеченого авто жінку
ДТП у Татарові на Франківщині: рятувальники витягли з понівеченого авто жінку
На початок