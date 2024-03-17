За підтримки ЮНІДО: в Ірпені планують створити Навчально-виробничий хаб

Ірпінь на Київщині відвідали представники міжнародної організації ЮНІДО. Очолив делегацію старший координатор установи в Україні Стефан Сікарс.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Ірпінської міської ради.

Зазначається, що під час візиту іноземні гості дізналися про події, які відбувалися під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. Вони побачили рівень руйнувань та відбудову в умовах повномасштабної війни. Зокрема, побували біля зруйнованого Романівського мосту.

Представники міжнародної організації ЮНІДО біля зруйнованого Романівського мосту. Фото: Ірпінська міська рада/Telegram

"Головна мета візиту — реалізація нового проєкту — створення Навчально-виробничого хабу за підтримки партнерів міжнародної організації ЮНІДО", — йдеться у повідомленні.

У міській раді поінформували, що на базі нового хабу всі охочі зможуть отримати:

теоретико-практичні навички роботи з 3D-моделювання

лазерного гравіювання

навчитися створювати продукт

протестувати його виробництво.

Цей проєкт — чудова можливість для започаткування стартапів зі створення мерчів, сувенірної продукції та реалізації інших креативних ідей, підсумували у міськраді.

Що відомо про візити іноземних делегацій на Київщину

26 лютого у Бучу приїхали журналісти з чотирьох країн Південно-Східної Азії. Це представники із Індії, Індонезії, Малайзії та Філіпінів. Вони хочуть зафіксувати воєнні злочини російських військових, щоб потім розповісти про це всьому світові.

7 лютого Бучу відвідали міністерка внутрішніх справ і охорони здоров'я Данії Софі Леде, Надзвичайний та Повноважний Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. 6 лютого у місті побували представники Спеціального комітету Парламентської асамблеї ОБСЄ "Парламентська група підтримки України".

30 січня у Бучу приїжджала племінниця 35-го президента США Джона Кеннеді, президентка американської правозахисної організації Керрі Кеннеді. 8 січня Ірпінь та Бучу відвідала делегація із Німеччини. Це депутати Бундестагу від різних парламентських фракцій, референти з міжнародних питань, політики безпеки й оборони.

9 січня в Ірпінь приїхали депутати німецького Бундестагу від різних парламентських фракцій, референти з міжнародних питань, політики безпеки й оборони. Вони побачили рівень руйнувань та відбудову в умовах повномасштабної війни.

7 січня Київщину відвідала міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Делегація побувала на території храму Святого Апостола Андрія Первозванного, де вшанувала пам'ять загиблих бучанців. В Ірпені японці, зокрема, побували на Романівському мосту, який називають "дорогою життя".

У листопаді хорватський посол Аніцею Джаміч, під час свого візиту на Київщину, обговорив ефективне відновлення регіону, для якого, зокрема, необхідне повне розмінування.

У жовтні міністр оборони Естонії Ханно Певкур у межах свого візиту в Україну побував у Бучі та Ірпені. Він побачив, як відновлюються міста, зруйновані під час спроби наступу армії РФ на Київ минулого року та вшанував пам'ять загиблих унаслідок російської агресії.

У вересні державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав бійців ДПСУ, які захищають український кордон у Київській області. Він, зокрема, повідомив, що Сполучені Штати направлять 300 мільйонів доларів фінансування для продовження цієї важливої роботи.