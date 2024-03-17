Якою буде погода на Закарпатті з 17 до 19 березня

На більшій частині Закарпаття з 17 до 19 березня очікується хмарна погода, дощ, туман, на високогір'ї мокрий сніг.

Про це повідомили на сайті гідрометеорологічного центру.

Прогноз погоди на 17 березня

Хмарно, часом дощ, на високогір'ї мокрий сніг. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 3-8°, вдень 7-12° тепла, в горах місцями вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Прогноз погоди на 18 березня

Хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. Вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-5°. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3° тепла - 2° морозу, вдень 4-9° тепла, в горах місцями вночі до 5° морозу, вдень до 1° тепла.

Прогноз погоди на 19 березня

Хмарно з проясненнями, в горах місцями слабкі опади. Вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-5°. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1° тепла - 4° морозу, вдень 4-9° тепла, в горах місцями вночі до 7° морозу, вдень до 1° тепла.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads