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Життя обірвалося під час служби: на Черкащині в останню путь провели сержанта
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Життя обірвалося під час служби: на Черкащині в останню путь провели сержанта

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Життя обірвалося під час служби: на Черкащині в останню путь провели сержанта
. Фото: Тальнівська громада

У Тальному 16 березня попрощалися із військовослужбовцем Олегом Задорожним. Провести в останню путь чоловіка прийшли містяни, рідні, близькі та побратими.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Тальнівської громади.

У повідомленні йдеться, що чоловік помер 12 березня під час проходження військової служби:

"Ставши на захист цілісності та державного суверенітету України, головний сержант Олег Задорожний ніс службу в одному із підрозділів ЗСУ. Його життя обірвалося під час проходження військової служби 12 березня 2024 року.", — розповіли у пресслужбі.

Захисник народився в селі Сичівка на Христинівщині.

Життя обірвалося під час служби: на Черкащині в останню путь провели сержанта
Містяни прощаються з Олегом Задорожним, м.Тальне, 16.03.2024. Фото: Тальнівська громада

Життя обірвалося під час служби: на Черкащині в останню путь провели сержанта
З квітами містяни підходять прощатися до військовослужбовця, м.Тальне, 16.03.2024. Фото: Тальнівська громада

У чоловіка залишилась донька, додали у пресслужбі. Йому було 54 роки.

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