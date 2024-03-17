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У Запоріжжі рятувальники дістали з води тіло чоловіка — ДСНС
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У Запоріжжі рятувальники дістали з води тіло чоловіка — ДСНС

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Дістали з води тіло чоловіка
Рятувальники дістають з води тіло загиблого, Запоріжжі, 16 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

16 березня в Запоріжжі рятувальники дістали з річки тіло чоловіка. Його особу встановлюють.

Про це сьогодні, 17 березня, поінформували в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, про надзвичайну подію їм повідомили поліцейські, яких викликали перехожі, побачивши тіло людини у воді:

"Рятувальники вилучили тіло чоловіка з очерету на берег", — йдеться в повідомленні.

Загиблого чоловіка передали правоохоронним органам для проведення судмедекспертизи. Його особу встановлюють.

Ведеться розслідування.

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