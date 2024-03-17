У Запоріжжі рятувальники дістали з води тіло чоловіка — ДСНС

16 березня в Запоріжжі рятувальники дістали з річки тіло чоловіка. Його особу встановлюють.
Про це сьогодні, 17 березня, поінформували в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.
За даними рятувальників, про надзвичайну подію їм повідомили поліцейські, яких викликали перехожі, побачивши тіло людини у воді:
"Рятувальники вилучили тіло чоловіка з очерету на берег", — йдеться в повідомленні.
Загиблого чоловіка передали правоохоронним органам для проведення судмедекспертизи. Його особу встановлюють.
Ведеться розслідування.
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber