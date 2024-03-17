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"Продовжив справу прадіда за 100 років". Фермер Олександр Орєхін з Дніпрорудного відновив бізнес на Дніпропетровщині
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"Продовжив справу прадіда за 100 років". Фермер Олександр Орєхін з Дніпрорудного відновив бізнес на Дніпропетровщині

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Прадід Олександра Орєхіна в 1920-х роках мав власний млин, але його розкуркулили, розповів чоловік Суспільному. Майже за 100 років рідне місто Олександра Дніпрорудне окупували війська РФ на початку 2022 року і він вимушений був покинути свій бізнес. Фермер переїхав на Дніпропетровщину та вирішив розпочати з "нуля". Так заснував борошномельне підприємство, яке назвав на честь розкуркуленого прадіда.

У Дніпрорудному Олександр майже з десяток років вирощував органічні овочі та зернові культури. Має майже 130 гектарів полів, з них не заміновано лише 15. Вся техніка також залишилася в захопленому місті.

"В нас всі землі були вздовж Великого Лугу, заповідника. Один мікроавтобус в нас конфіскували, якщо так можна сказати, віджали. Зрозумів, що час виїжджати, коли ледве не опинився “на підвалі”, — розказав чоловік.

"Продовжив справу прадіда за 100 років". Фермер Олександр Орєхін відновив бізнес на Дніпропетровщині
Олександр Орєхін. Фото з особистого архіву Олександра Орєхіна

Перед початком повномасштабного вторгнення Олександр мав два великих контракти на постачання своєї продукції. Збитки, за його словами, навіть не підраховував — боїться. До Новомосковська він переїхав наприкінці 2022. А в наступному році вирішив виготовляти борошно. Компанію назвав на честь прадіда.

"В прадіда був млин. Чекісти його розкуркулили в 1925-му році. Я вирішив, що зараз саме час відновити справу прадіда. Історія циклічна", — розповів фермер.

"Продовжив справу прадіда за 100 років". Фермер Олександр Орєхін відновив бізнес на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині чоловік придбав млин та продовжив справу прадіда. Фото: Суспільне Дніпро

Для цього Олександр придбав млин українського виробництва про який мріяв. Та вивчав все про борошно, аби правильно налаштувати техніку.

Одразу після запуску млина Олександр почав збувати борошно. Дає його і безплатно, аби випікали хліб для військових.

"Продовжив справу прадіда за 100 років". Фермер Олександр Орєхін відновив бізнес на Дніпропетровщині
Олександр надає борошно для випікання хліба військовим. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Також чоловік почав відроджувати й справу, якою займався на Запоріжжі — придбав поле. Ділянку чоловік шукав рік. Планує засіяти всю територію, для цього замовив органічне насіння пшениці. Ризиків не боїться, адже вони є завжди, розповів він. За словами чоловіка, з зерновими працювати легше, ніж з овочами.

"Тут 10 гектарів, там ще 10, і ще неподалік, загалом 60 гектарів посівних в нас на цей рік є. Воно буде оброблятися в цьому році. Техніку в нас є, де взяти. Друзі дають її нам в аренду. Тож будемо працювати так", — сказав Олександр.

"Продовжив справу прадіда за 100 років". Фермер Олександр Орєхін відновив бізнес на Дніпропетровщині
Поле, яке придбав Олександр. Фото: Суспільне Дніпро

Про плани на цей рік Олександр лише каже — хоче розвивати своє борошномельне підприємство та займатися землею. Чекає чоловік і на деокупацію Запорізької області, адже хоче розмінувати свої поля та відродити бізнес.

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