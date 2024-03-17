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Працевлаштування на Дніпропетровщині: п'ять найзатребуваніших професій
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Працевлаштування на Дніпропетровщині: п'ять найзатребуваніших професій

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Працевлаштування на Дніпропетровщині: п'ять найзатребуваніших професій
. Фото: Суспільне Дніпро

На Дніпропетровщині відкриті майже чотири тисячі вакансій від роботодавців. З них 656 — для людей з інвалідністю. Найбільший попит на працівників з інструментом та фахівців з досвідом роботи.

Про це сказано на сайті Дніпропетровської обласної служби зайнятості.

Серед найзатребуваніших — слюсарі. Наразі роботодавці відкрили 219 вакансій.

Також потрібні водії (165 вакансій), продавці (186 вакансій), інженери (166 вакансій) та лікарі (148 вакансій).

Крім того, шукають бухгалтерів, сестер медичних (братів медичних), електромонтерів, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків, майстрів, токарів та кухарів.

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