У Чернівецькій області понад 7 тисяч переселенців отримали виплати на проживання у березні. У лютому, коли постанова зі змінами щодо виплат ще не діяла, грошову допомогу отримувало у понад тричі більше переселенців.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній адміністрації у відповідь на запит Суспільного.

Загалом станом на 14 березня в області зареєстровано понад 79 тисяч вимушених переселенців.

У лютому, поки постанова ще не набула чинності, допомогу отримали понад 25 тисяч переселенців. За місяць їм виплатили понад 82 мільйони гривень. У березні допомогу на проживання отримали понад 7 тисяч вимушених переселенців. Їм виплатили майже 18 мільйонів гривень допомоги.

Чому частина переселенців з березня втратили право на виплати

Наприкінці січня 2024 року Кабмін ухвалив постанову, за якою з 1 березня грошову допомогу мають отримувати лише певні категорії вимушених переселенців, які не мають можливості працювати. В уряді зміни з виплатами пояснювали необхідністю оптимізувати бюджетні витрати та стимулювати людей шукати роботу.

"Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення чи оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, аби адаптуватися", — сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Які вимушені переселенці ще отримуватимуть виплати:

До найбільш вразливих категорій належать:

людей з інвалідністю I чи II групи,

діти з інвалідністю віком до 18 років,

тяжкохворі діти,

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, людей з їх числа віком до 23 років,

батьки-вихователі та прийомні батьки.

Їм виплати автоматично продовжуються ще на пів року.

Суму допомоги від держави для покриття витрат на проживання, в тому числі – на житлово-комунальні послуги, залишається незмінною. Вона складає:

3 тисячі гривень на дитину чи людину з інвалідністю,

2 тисячі – усім іншим.

Які категорії вимушених переселенців можуть отримати продовження виплат

Деяким категоріям вимушених переселенців можуть продовжити виплати на додаткові шість місяців, якщо вони повторно звернуться за призначенням допомоги. Виплати можуть продовжити:

родинам, дохід яких не перевищує 9 444 гривень на одну людину,

родинам, у яких є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчання відбувається в гібридному форматі, через що батьки не мають можливості працювати,

родинам, у яких один з членів сім'ї доглядає за людиною з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною,

вагітним,

дітям, які прибули без супроводу батьків,

родинам, у яких є працевлаштовані члени, або такі, які зареєструвалися як фізична особа-підприємець або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності, мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу або отримали ваучер на навчання. У складі такої сім’ї мають бути діти віком до 14 років,

родинам, у яких є людина, яка не працює і яка на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась, та в сім’ї є діти, які навчаються в школах чи вузах.

Щоб подати заяву на продовження отримання державної допомоги, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення у громаді або до ЦНАПу.

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини