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На Одещині планують перейменувати парк імені Пушкіна
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На Одещині планують перейменувати парк імені Пушкіна

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На Одещині планують перейменувати парк імені Пушкіна
Парк. Фото ілюстративне: pexels.com

У Болграді на Одещині планують перейменувати парк імені Пушкіна. Місцева влада призначила дату громадських обговорень та наразі приймає пропозиції щодо нових назв.

Про це повідомили у Болградській міській раді.

Слухання щодо перейменування "Парку ім. О.С. Пушкіна" відбудеться 5 квітня о 14:00 у залі засідань Болградської міської ради. Наразі жителі громади можуть подавати свої пропозиції щодо нової назви парку. Їх будуть приймати до 30 березня включно.

До 10 квітня на офіційному сайті мерії мають оприлюднити результати громадських обговорень.

16 березня жителі Першотравневого Сафʼянівської громади обрали нову назву села: за варіант "Вишневе" проголосували 317 людей.

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