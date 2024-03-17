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У Запорізькому районі під час пожежі врятували чоловіка — ДСНС
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У Запорізькому районі під час пожежі врятували чоловіка — ДСНС

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Пожежа в Запорізькому районі 16 березня 2024
Рятувальники гасять пожежу на Запоріжжі, 16 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

16 березня в одному з сіл Запорізького району на території приватного домогосподарства сталася пожежа. Співробітники ДСНС врятували чоловіка.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, горіли домашні речі та меблі в кімнаті житлового будинку. Вогонь охопив 20 кв.м.

У Запорізькому районі під час пожежі врятували чоловіка — ДСНС
Рятувальники гасять пожежу, Запорізький район, 16 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС врятували 22-річного власника будинку. Від медичної допомоги та госпіталізації чоловік відмовився.

У Запорізькому районі під час пожежі врятували чоловіка — ДСНС
Рятувальники гасять пожежу, Запорізький район, 16 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем під час куріння. Ведеться розслідування.

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