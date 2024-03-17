У селищі міського типу Арбузинка, що на Миколаївщині, 16 березня сталася пожежа. Внаслідок займання загинув чоловік 1967 року народження.

Про це повідомили на сайті Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

Повідомлення про загоряння у житловому секторі в Арбузинці надійшло на лінію "101" о 07:03.

"По прибуттю встановлено, що відкритого горіння не було. Через тління матраца утворилось щільне задимлення. Вогнеборці оперативно загасили його", — повідомили у відомстві.

Таким чином, на місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. Попередня причина займання — необережність під час паління у ліжку.

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