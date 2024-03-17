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Здорові та активні: у степу на Одещині прокинулись бабаки
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Здорові та активні: у степу на Одещині прокинулись бабаки

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Здорові та активні: у степу на Одещині прокинулись бабаки
Бабаки у Буджацькому степу на Одещині. Фото: Rewilding Ukraine

У Буджацькому степу на Одещині після зимової сплячки прокинулись бабаки.

Про це 15 березня повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.

Під час обстеження бабачої колонії фахівці з відновлення екосистем сфотографували гризунів, які вже прокинулись та почали вартувати біля своїх нір.

"Одночасно можна було спостерігати щонайменше 10 тварин, бабаки виглядають здоровими та активними, що свідчить про те, що вони добре перезимували в степу", — йдеться у повідомленні.

Здорові та активні: у степу на Одещині прокинулись бабаки
Бабаки у Буджацькому степу на Одещині. Фото: Rewilding Ukraine

Здорові та активні: у степу на Одещині прокинулись бабаки
Бабак у Буджацькому степу на Одещині. Фото: Rewilding Ukraine

За словами фахівців, окрім основної колонії на огородженій степовій території, яку тварини розбудували після випуску, вони побачили іншу систему нір за межами вольєра. Це свідчить про те, що бабаки розселяються диким степом.

Здорові та активні: у степу на Одещині прокинулись бабаки
Вириті гризунами нори у Буджацькому степу на Одещині. Фото: Rewilding Ukraine

У громадській організації зазначили, що цьогоріч, за можливості, вони проведуть наступний випуск бабаків у Буджацький степ.

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