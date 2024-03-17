Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 17 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Над Дніпропетровщною збили дрон армії РФ
Увечері 17 березня ППО знищила безпілотник над Синельниківським районом Дніпропетровщини, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
У Дніпрі попрощались з командиром полку "Цунамі" Олександром Гостіщевим
У Дніпрі 17 березня попрощались з командиром полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександром Гостіщевим. 41-річний поліцейський загинув під час ракетної атаки по Одесі. Він був родом з Дніпра, де живуть його рідні та друзі.
Армія РФ атакувала Нікопольщині. Нові дані про поранених
Через атаки армії РФ у Нікопольському районі Дніпропетровщини 17 березня травмовано п'ятеро людей. Зокрема, це 65-річний чоловік та 26-річна жінка. Загалом за день район пережив вісім ударів дронами та два артобстріли.
На трасі на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршруткою: четверо загиблих, 12 травмованих. Нові дані
На трасі Дніпро — Павлоград на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі, загинули четверо людей. Ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня.
За попередніми даними, 61-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням. Маршрутка перекинулася.
У Дніпрі сталася ДТП з чотирма травмованими
У Дніпрі, на вулиці Марії Лисиченко Амур-Нижньодніпровського району, 17 березня сталася ДТП. Трапилось зіткнення трьох авто: маршрутного таксі «Баз» та двох легковиків «Skoda OCTAVIA» та «Daewoo Lanos». Внаслідок аварії травмувалися чотири людини: двоє чоловіків та двоє жінок.
На трасі на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі: є загиблі й поранені
На трасі Дніпро — Павлоград на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі, за попередніми даним, є троє загиблих.
Армія РФ вдарила по АЗС у Нікополі: поранені троє чоловіків
Троє чоловіків 32, 43 та 67 років поранені внаслідок ранкового удару по Нікополю дронами-камікадзе. Війська РФ поцілили по АЗС.
Медики надали пораненим всю необхідну допомогу. Пошкоджені обладнання заправки і вантажний автомобіль.
На Дніпропетровщині відкриті майже 4 тисячі вакансій: які спеціалісти потрібні
На Дніпропетровщині відкриті майже чотири тисячі вакансій від роботодавців. З них 656 — для людей з інвалідністю. Найбільший попит на працівників з інструментом та фахівців з досвідом роботи.
На Дніпропетровщині на 40% зросла захворюваність на хворобу Лайма
На Дніпропетровщині погіршується статистика захворювання на бореліоз або хворобу Лайма. Торік кількість випадків зросла на 40%. Хворобу переносять кліщі. Пік їхньої активності припадає на весну та осінь. В цьому році в області вже вісім лабораторно підтверджених випадків.
Над Дніпропетровщиною збили дрон РФ
Сили ППО збили російський дрон у небі над Дніпровським районом у ніч на 17 березня. На решті територій регіону ніч минула без обстрілів.