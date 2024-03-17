На Дніпропетровщині відкриті майже 4 тисячі вакансій: які спеціалісти потрібні

На Дніпропетровщині відкриті майже чотири тисячі вакансій від роботодавців. З них 656 — для людей з інвалідністю. Найбільший попит на працівників з інструментом та фахівців з досвідом роботи.