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Удари по Нікополю, збитий дрон, ДТП із загиблими на трасі. Головні новини Дніпра та області 17 березня
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Удари по Нікополю, збитий дрон, ДТП із загиблими на трасі. Головні новини Дніпра та області 17 березня

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Удари по Нікополю, збитий дрон, ДТП із загиблими на трасі. Головні новини Дніпра та області 17 березня
. Фото: Суспільне Дніпро

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 17 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

Над Дніпропетровщною збили дрон армії РФ

Увечері 17 березня ППО знищила безпілотник над Синельниківським районом Дніпропетровщини, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Дніпрі попрощались з командиром полку "Цунамі" Олександром Гостіщевим

У Дніпрі 17 березня попрощались з командиром полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександром Гостіщевим. 41-річний поліцейський загинув під час ракетної атаки по Одесі. Він був родом з Дніпра, де живуть його рідні та друзі.

Удари по Нікополю, збитий дрон, ДТП із загиблими на трасі. Головні новини Дніпра та області 17 березня
Прощання з Олександром Гостіщевим, 17 березня 2024 року. Фото: Поліція Дніпропетровщини

Армія РФ атакувала Нікопольщині. Нові дані про поранених

Через атаки армії РФ у Нікопольському районі Дніпропетровщини 17 березня травмовано п'ятеро людей. Зокрема, це 65-річний чоловік та 26-річна жінка. Загалом за день район пережив вісім ударів дронами та два артобстріли.

На трасі на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршруткою: четверо загиблих, 12 травмованих. Нові дані

На трасі Дніпро — Павлоград на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі, загинули четверо людей. Ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

За попередніми даними, 61-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням. Маршрутка перекинулася.

У Дніпрі сталася ДТП з чотирма травмованими

У Дніпрі, на вулиці Марії Лисиченко Амур-Нижньодніпровського району, 17 березня сталася ДТП. Трапилось зіткнення трьох авто: маршрутного таксі «Баз» та двох легковиків «Skoda OCTAVIA» та «Daewoo Lanos». Внаслідок аварії травмувалися чотири людини: двоє чоловіків та двоє жінок.

Удар по АЗС у Нікополі, збитий БпЛА, ДТП на трасі. Головні новини Дніпра та області 17 березня
У Дніпрі, на вулиці Марії Лисиченко Амур-Нижньодніпровського району, сталася ДТП, 17 березня 2024 року. Фото: ДСНС в області

На трасі на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі: є загиблі й поранені

На трасі Дніпро — Павлоград на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі, за попередніми даним, є троє загиблих.

Удар по АЗС у Нікополі, збитий БпЛА, ДТП на трасі. Головні новини Дніпра та області 17 березня
ДТП на трасі, 17 березня 2024 року. Фото: Патрульна поліція Дніпропетровщини

Армія РФ вдарила по АЗС у Нікополі: поранені троє чоловіків

Троє чоловіків 32, 43 та 67 років поранені внаслідок ранкового удару по Нікополю дронами-камікадзе. Війська РФ поцілили по АЗС.

Медики надали пораненим всю необхідну допомогу. Пошкоджені обладнання заправки і вантажний автомобіль.

Удар по АЗС у Нікополі, збитий БпЛА. Головні новини Дніпра та області 17 березня
Наслідки удару дроном по АЗС у Нікополі на Дніпропетровщині, 17 березня 2024 року. Фото: Telegram/Сергій Лисак

На Дніпропетровщині відкриті майже 4 тисячі вакансій: які спеціалісти потрібні

На Дніпропетровщині відкриті майже чотири тисячі вакансій від роботодавців. З них 656 — для людей з інвалідністю. Найбільший попит на працівників з інструментом та фахівців з досвідом роботи.

На Дніпропетровщині на 40% зросла захворюваність на хворобу Лайма

На Дніпропетровщині погіршується статистика захворювання на бореліоз або хворобу Лайма. Торік кількість випадків зросла на 40%. Хворобу переносять кліщі. Пік їхньої активності припадає на весну та осінь. В цьому році в області вже вісім лабораторно підтверджених випадків.

Над Дніпропетровщиною збили дрон РФ

Сили ППО збили російський дрон у небі над Дніпровським районом у ніч на 17 березня. На решті територій регіону ніч минула без обстрілів.

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