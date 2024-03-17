Сімсот пʼятдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області

Вибухи в Одесі: місто під атакою російських дронів, що відомо

Вночі 17 березня в Одесі пролунали вибухи. У Повітряних силах попередили про рух ударних безпілотників на Одещину. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили 16 березня о 23:17. Через декілька хвилин у телеграм-каналі Повітряних силах попередили, що на Одещину рухаються кілька груп ударних безпілотників та закликали жителів Одеси перебувати в укриттях. Вибухи у місті пролунали близько 0:24 та 0:51.