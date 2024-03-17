Сімсот пʼятдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 16 на 17 березня в Одеській області минула під сигнал повітряної тривоги та дронову атаку РФ. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.
Через атаку на Одесу 15 березня загинула жителька області
Унаслідок російської ракетної атаки по Одесі 15 березня загинула жителька області Світлана Михайленко (Фаюк).
Про це 17 березня повідомили у Миколаївській селищній раді Березівського району Одеської області.
Світлана Михайленко (Фаюк) народилась 17 жовтня 1984 року, вона була жителькою Миколаївської громади. Церемонія прощання з жінкою відбудеться 18 березня в селі Комарашеве за адресою: вулиця Миру, 8.
Через атаку РФ по Одещині 5 березня до повітря потрапило майже 54 тонни діоксиду вуглецю
Під час атаки по Одещині 5 березня до повітря потрапило майже 54 тонни діоксиду вуглецю. Збитки оцінили у 164 тисячі гривень, повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.
У Повітряних силах показали, як збивали дрони під час нічної атаки
Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав, як працювала протиповітряна оборона на південному напрямку вночі 17 березня.
У Чорному морі відсутні російські кораблі
Станом на 07:00 армія РФ не тримає в акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі, повідомили у ВМС ЗСУ.
Армія РФ атакувала Одещину дронами: є влучання
Уночі під час дронової атаки в Одеському районі відбулись влучання: пошкодило два законсервованих агропідприємства. На місці стались пожежі, які оперативно загасили. Люди не травмувались.
За даними Сил оборони півдня, над регіоном збили 13 безпілотників.
Вибухи в Одесі: місто під атакою російських дронів, що відомо
Вночі 17 березня в Одесі пролунали вибухи. У Повітряних силах попередили про рух ударних безпілотників на Одещину. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили 16 березня о 23:17. Через декілька хвилин у телеграм-каналі Повітряних силах попередили, що на Одещину рухаються кілька груп ударних безпілотників та закликали жителів Одеси перебувати в укриттях. Вибухи у місті пролунали близько 0:24 та 0:51.