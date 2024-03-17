НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сімсот пʼятдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Сімсот пʼятдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сімсот пʼятдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області
Український військовий, зображення ілюстративне. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Ніч з 16 на 17 березня в Одеській області минула під сигнал повітряної тривоги та дронову атаку РФ. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

Через атаку на Одесу 15 березня загинула жителька області

Унаслідок російської ракетної атаки по Одесі 15 березня загинула жителька області Світлана Михайленко (Фаюк).

Про це 17 березня повідомили у Миколаївській селищній раді Березівського району Одеської області.

Світлана Михайленко (Фаюк) народилась 17 жовтня 1984 року, вона була жителькою Миколаївської громади. Церемонія прощання з жінкою відбудеться 18 березня в селі Комарашеве за адресою: вулиця Миру, 8.

Сімсот пʼятдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області
Загибла Світлана Михайленко (Фаюк). Фото: Миколаївська селищна рада

Через атаку РФ по Одещині 5 березня до повітря потрапило майже 54 тонни діоксиду вуглецю

Під час атаки по Одещині 5 березня до повітря потрапило майже 54 тонни діоксиду вуглецю. Збитки оцінили у 164 тисячі гривень, повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.

Сімсот пʼятдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області
На Одещині рятувальник гасить пожежу, що виникла через атаку РФ, 5 березня 2024 рік. Фото: ГУ ДСНС Одещини

У Повітряних силах показали, як збивали дрони під час нічної атаки

Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав, як працювала протиповітряна оборона на південному напрямку вночі 17 березня.

У Чорному морі відсутні російські кораблі

Станом на 07:00 армія РФ не тримає в акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі, повідомили у ВМС ЗСУ.

Армія РФ атакувала Одещину дронами: є влучання

Уночі під час дронової атаки в Одеському районі відбулись влучання: пошкодило два законсервованих агропідприємства. На місці стались пожежі, які оперативно загасили. Люди не травмувались.

За даними Сил оборони півдня, над регіоном збили 13 безпілотників.

Вибухи в Одесі: місто під атакою російських дронів, що відомо

Вночі 17 березня в Одесі пролунали вибухи. У Повітряних силах попередили про рух ударних безпілотників на Одещину. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили 16 березня о 23:17. Через декілька хвилин у телеграм-каналі Повітряних силах попередили, що на Одещину рухаються кілька груп ударних безпілотників та закликали жителів Одеси перебувати в укриттях. Вибухи у місті пролунали близько 0:24 та 0:51.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Херсонщина, обстріли РФ, руйнування
Атака з дрона Львового, ліквідація 142 військових РФ на лівобережжі. 754 день війни: хроніка подій в Херсонській області
турецький глава держави
Ердоган у телефонній розмові з Путіним заявив про готовність допомогти з переговорами щодо України
Фото ілюстративне
Втрати Харківщини у березні. Згадуємо загиблих захисників поіменно
саржин яр
Головні новини Харкова та області 18 березня: удар по пожежній частині Вовчанської громади, обстріл храму на Куп'янщині
На початок