Протягом минулої доби, 16 березня, російські військові атакували десять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 415 ударів по містах та селах Запорізької області:

два авіаційних — по Малій Токмачці;

13 разів застосувала РСЗВ по Роботиному та Малій Токмачці;

124 безпілотниками атакувала Новоданилівку, Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Чарівне;

276 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Вербового, Левадного, Кам’янського та П’ятихаток.

"Надійшло щонайменше 8 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 16 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ чотири рази атакувала позиції Сил оборони в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, в Генштабі ЗСУ.

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