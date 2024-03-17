Протягом минулої доби, 16 березня, російські військові атакували десять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 17 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 415 ударів по містах та селах Запорізької області:
- два авіаційних — по Малій Токмачці;
- 13 разів застосувала РСЗВ по Роботиному та Малій Токмачці;
- 124 безпілотниками атакувала Новоданилівку, Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Чарівне;
- 276 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Вербового, Левадного, Кам’янського та П’ятихаток.
"Надійшло щонайменше 8 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Також минулої доби, 16 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ чотири рази атакувала позиції Сил оборони в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.
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