Збитий безпілотник та удари артилерією: як минула доба у громадах Миколаївщини

Протягом 16 березня російська армія атакувала прибережні громади Миколаївської області. Внаслідок удару в місті Очаків пошкоджена будівля. Окрім цього, у ніч проти 17 березня силами ППО на території області було знищено один безпілотник типу "Shahed 131/136.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Телеграм.

Протягом доби о 09:31 та 14:15 російська армія завдала удару по населених пунктах Куцурубської громади. Поранених та загиблих немає, додав Віталій Кім.

За даними очільника, о 14:20 артилерійський удар зафіксували по місту Очаків.

"Пошкоджено будівлю. Постраждалих немає", — зазначив посадовець.

Окрім цього, 16 березня о 21:53 та 17 березня о 01:35 російська армія завдавала артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Також, за даними військової адміністрації, у ніч проти 17 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ударний безпілотник типу "Shahed 131/136".

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