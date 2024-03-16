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"Їм тут комфортно, до них не "долітає": Керівник Торецької адміністрації — про евакуацію, втрати, руйнування
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"Їм тут комфортно, до них не "долітає": Керівник Торецької адміністрації — про евакуацію, втрати, руйнування

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У Торецькій громаді понад 500 людей загинули або були поранені від російських обстрілів з початку повномасштабної війни.

Про це Суспільному Донбас в інтерв’ю розказав начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

"На території громади після активної фази бойових дій загинули 130 людей і 413 людей отримали поранення. В нас деякі населені пункти безпосередньо межують з лінією фронту. А так якщо в цілому взяти, орієнтовано близько двох кілометрів безпосередньо проходить лінія зіткнення з ворогом. На жаль, така відстань дає змогу ворогу обстрілювати з усіх, наголошую: з усіх видів озброєння", — наголосив очільник адміністрації.

"Населений пункт обстрілюють з артилерії, авіабомб, керованих фугасних авіабомб, мінометні обстріли. Постійні обстріли ліній зіткнення, постійно обстрілюють прифронтову зону".

Евакуація з Торецької громади

Нині населення складає 12 тисяч, уточнив Чинчик. Дорослі які лишаються, за його спостереженням, не хочуть виїжджати, адже їх влаштовує "той побут, який тут є": "Слід пам'ятати, що з 2014 року Торецьк був прифронтовим містом. Обстріли не такі інтенсивні, але вони періодично відбувалися на протязі цього всього періоду. В більшості залишилися люди похилого віку, які вже і можливостей, і бажання не мають виїжджати".

Жінка на вулиці міста Торецьк
Жінка йде вулицею Торецька, Донеччина, березень 2024 рік. Фото: Андрій Крамченков/Суспільне Донбас

Наразі в громаді лишаються понад десять За даними Василя Чинчика на 12 березня, — це 13 неповнолітніх, за даними очільника ОВА Вадима Філашкіна на 16 березня — 14.неповнолітніх, яких, за рішенням обласної військової адміністрації та Мінреінтеграції, потрібно евакуювати у примусовий спосіб.

"Ми вживаємо всіх заходів реагування і переконання, і безпосередньо тісний проводиться контакт з цими сім'ями, які мають дітей. На жаль, більшість цих батьків не хочуть виходити з зони комфорту і врятувати життя дітей і своє власне життя. "Батьки, у першу чергу батьки говорять, що їм тут комфортно, що до них не "долітає", — розповідає про аргументи родин Василь Чинчик.

" Одна сім'я — по релігійних переконаннях. Кажуть, що вони під захистом всевишніх сил. Інші — мають, скажемо так, житло повноцінне, якісь господарства тримають. І цей побут, ці всі умови, які на даний час є, вони якби для них прийнятні, їм комфортні. На жаль, боєприпас не вибирає, якого ти віросповідання, якого ти переконання. На жаль, гинуть всі підряд, якщо трапляються такі випадки".

Руйнування житла у громаді

За словами Василя Чинчика, в місті лишаються медики, працюють магазини, комунальні служби підтримують лад. В місті немає опалення, водопостачання, газу, електроенергію — попри постійні пошкодження під час обстрілами — вдається повертати, розказав Василь Чинчик.

Торецьк Донецька область
Наслідки обстрілу у Торецьку, березень 2024 року. Фото: Суспільне Донбас

За його словами, близько 80% з п’ятисот багатоквартирних будинків у місті пошкоджені настільки, що "непридатні для комфортного проживання".

"На сьогоднішній день житловий фонд майже в цілому зруйнований. Жодного будинку, який би не постраждав внаслідок обстрілів. Деякі будинки по два, по три рази обстріляні і відбувалися руйнування. Деякі будинки не підлягають відбудові, тобто повністю зруйновані", — розповів начальник адміністрації.

Він додав, що програма "єВідновлення", за якою можна отримати компенсацію за пошкоджене житло, в Торецькій громаді не працює, адже ця територія — в зоні активних бойових дій: в таких громадах держава не займається відновленням та відбудовою.

Школи та школярі громади

Всі 16 шкіл та 16 дитсадочків в громаді також зазнали руйнувань, додав Чинчик. Школярі вчаться онлайн, наразі у школах лишилась третина учнів, порівняно із періодом до повномасштабного вторгнення.

Торецьк, пошкоджена обстрілом школа
Школа у Торецьку, березень 2024 рік. Фото: Андрій Крамченков/Суспільне Донбас

"З 4600 дітей, які навчалися в наших школах, на сьогодні, які перемістилися, релокувалися, залишилася третин. В режимі онлайн вчаться. Більшість дітей, у зв'язку з тим, що переїхали в інші населені пункти, на офлайн пішли в школи", — пояснив Василь Чинчик.

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