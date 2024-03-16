Військовослужбовець з Вінниччини отримав "Золотий хрест"

Вадим Волков з Городківської громади, що на Вінниччині, отримав нагрудний знак "Золотий хрест". Про це повідомляє Тульчинська районна державна адміністрація.
Чоловік народився 9 травня 1986 року в селі Вербка Городківської громади.
Здобув професію механіка та працював за фахом.
У грудні 2022 року Вадим Волковбув призваний до ЗСУ. Пройшовши військову підготовку, разом із побратимами вирушили на Схід України. Виконував спеціальні завдання на різних напрямках фронту.
Нагородили чоловіка за сумлінне виконання обов'язку, мужність та героїзм під час захисту України, повідомляє Тульчинська районна державна адміністрація.