Війська РФ обстріляли 10 громад Сумщини

Війська РФ 18 березня 24 рази обстріляли Сумщину. Було 144 вибухи. Влучання були у 10 громадах області.

Про це повідомили в Telegram-каналі Сумської ОВА.

Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (28 вибухів), обстріл з РСЗВ (50 вибухів).

Білопільська громада: війська РФ били з мінометів (15 вибухів).

Юнаківська громада: відбулося скидання з БпЛА боєприпасу типу "ВОГ" (1 вибух) обстріли з міномету (15 вибухів) та артилерії (3 вибухи).

Попівська громада: завдано ракетного удару по території громади (1 вибух).

Миропільська громада: армійці РФ вдарили з артилерії (6 вибухів).

Миколаївська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (5 вибухів).

Краснопільська громада: 4 міни скинули російські війська на територію громади та здійснили обстріл з артилерії (3 вибухи).

Есманьська громада: був обстріл за стрілецької зброї та мінометів (6 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли (6 вибухів).

Свеська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

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