18 березня у православних та греко-католиків розпочинається Великий піст. Триватиме він до Великодня, який цьогоріч відзначатимуть 5 травня. Про правила дотримання посту Суспільне запитало у виконувача обов'язків ректора Дніпровської духовної семінарії, настоятеля Храму Петра і Павла, протоієрея Сергія Нарольського.

Що символізує Великий піст?

"Піст — це є певного роду духовна практика, яка використовується церквою для підготовки своїх віруючих чад для зустрічі великого свята Пасхи Христової. Ми дуже часто називаємо піст духовною весною. Якщо ми подивимося на природу весною, ми бачимо, що зимою дерева, кущі– вони мертві стоять. Вони сонні, приспані. А весна, що з ними робить? Весна їх змушує пробуджуватися. Так само і піст – він покликаний, щоб ми вийшли з цього сну", – розповів він.

Фото: Суспільне Дніпро

Як правильно дотримуватися посту?

"Хоча піст має певного роду устав, тобто є устав посту, як треба поститися, що ми їмо в середу, що в п'ятницю, що в інші дні. Але церква повторює постійно, що попри те, що є устав, піст не є шаблоном. Бо є різні люди. Комусь, скажімо, не можна відмовлятися від білкової їжі в силу здоров'я. Тобто піст — це є обмеження себе від гріхів, віддалення від пристрастей. І це все ми поєднуємо з певного роду обмеженням в їжі. Тому якщо хтось бажає достойно поститися, тобто з їжею поститися, відмовлятися від якоїсь їжі, він повинен поставити собі в першу чергу за мету відсторонитися від поганих діл і від пристрастей", – розповів протоієрей.

Що дозволяється та не дозволяється вживати в їжу?

"Якщо ми говоримо про устав Великого посту, цей піст дуже строгий і суворий. Особливо в перший і останній тиждень. Під час цього посту не можна їсти м'яса, рибу, яєць, молочних продуктів. Тобто ми їмо лише їжу рослинного походження – каші, овочі, фрукти, олію і так далі. Також за церковним уставом не завжди дозволяється їсти навіть олію. Це називається сухоїдіння. Але такий піст можуть нести не всі люди, це одиниці. Кожен для себе вирішує, що він реально може, від чого відмовитися, щоб не нашкодити своєму здоров'ю", – зазначив протоієрей Сергій Нарольський.

Фото: Суспільне Дніпро

Кому не обов'язково дотримуватися посту?

"Піст він не шаблонний і дуже індивідуальний. Але є певного роду загальні рекомендації, які робить церква. Це стосується вагітних жінок, дітей, і хворих, і літніх людей, які не можуть поститися. Якщо будемо говорити про людей, які живуть в церкві, церковним життям, і через певні хвороби вони не можуть постувати так, як за уставом, вони підходять до священника, в індивідуальному порядку спілкуються. Священник дає благословення змінити певного роду моменти посту, щоб він не нашкодив. І цей піст, навіть якщо він видозмінений, з благословення священника і з погодженням людини, він принесе велику користь", – розповідає він.

Автор – Андрій Незнаєнко

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