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Батьки української журналістки Кувшинової, яка загинула у 2022 році на Київщині, подали позов до суду проти Fox News
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Батьки української журналістки Кувшинової, яка загинула у 2022 році на Київщині, подали позов до суду проти Fox News

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Батьки української журналістки Кувшинової, яка загинула у 2022 році на Київщині, подали позов до суду проти Fox News
. Фото: GettyImages

Сім'я фіксерки та журналістки з України Олександри Кувшинової, яка загинула у селі Горенька Київської області в березні 2022 року під час підготовки репортажу, подали позов проти американської телекомпанії Fox News.

Про це повідомило видання Business Insider.

У позові Fox News звинувачується в недбалості, оскільки відправила команду, що працювала за контрактом з телекомпанією, в зону бойових дій, попри численні попередження місцевих чиновників та консультанта з питань безпеки, який рекомендував не робити цього.

Батько Олександри вважає, що донька була безпідставно піддана небезпеці.

Також сім'я Кувшинової звинувачує Fox News та її кореспондента Бенджаміна Холла, який того дня зазнав важких поранень, у спотворенні обставин загибелі журналістки.

У Fox News опублікували заяву, в якій вказали, що продовжують оплакувати загибель Олександри Кувшинової та П'єра Закжевського, але будуть "з повагою захищатися від неправдивих тверджень в рамках цього позову".

Пізніше видання Ґрати повідомило, що телеканал, з яким співпрацювала загибла як локальна продюсерка, назвав її "консультанткою". Це викликало хвилю обурення та критики з боку української журналістської спільноти, яка вбачала в цьому неповагу Fox News до роботи Кувшинової. Також зʼясувалось, що Олександра працювала без офіційного контракту та без страховки на відміну від своїх іноземних колег.

У позові згаданий як відповідач також і Бенджамін Голл як автор книги "Врятований", яку він опублікував через рік після трагедії у видавництві HarperCollins, що також належить власникові Fox медіамагнату Рупертові Мердоку. У книзі, вважають позивачі, викладена неправдива інформація про обставини загибелі колег Голла, щоб ввести в оману батьків Кувшинової та суспільство на користь Fox.

"Батьки Саші були стурбовані тим, що в період її роботи на Fox вона так прагнула завоювати схвалення Fox і отримати перспективу працевлаштування, що Fox просто використовував її у своїх інтересах", — йдеться у позові.

15 березня 2022 року журналістка Олександра Кувшинова та оператор П'єр Закжевський загинули внаслідок російського обстрілу на Київщині. Того ж дня кореспондента Бенджаміна Холла госпіталізували з осколковими пораненням ніг. Усі вони працювали за контрактом з Fox News.

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