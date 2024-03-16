Уряд збільшив розмір допомоги дітям загиблих захисників-добровольців Сумщини

Уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців Сумської області. Виплати збільшаться до 7 800 грн на одну дитину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства ветеранів України.

"Це дає змогу вже з 1 квітня цього року автоматично підвищити розмір виплати з 2361 грн до 7800 на одного неповнолітнього та до 6100 грн — на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.Таким чином, уряд врегулював питання виплат соцдопомоги й дітям добровольців, яким відповідно до закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” встановлено статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України", — йдеться у повідомленні.

Таким чином Уряд врегулював питання виплат соцдопомоги дітям добровольців, яким встановлено статус членів сім’ї загиблих Захисників і Захисниць України згідно із Законом "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".

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