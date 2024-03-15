НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Робота, якої не видно. Історія кропивничанина, який майже 40 років працює слюсарем-сантехніком
ЛЮДИЕКСКЛЮЗИВРоботаКОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИРегіони

Робота, якої не видно. Історія кропивничанина, який майже 40 років працює слюсарем-сантехніком

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

60-річний кропивничанин Петро Поденний майже 40 років працює слюсарем-сантехніком – ремонтує мережі в будинках, замінює крани й труби, чистить каналізацію. До Дня працівників житлово-комунального господарства, який щороку відзначають у третю неділю березня, на роботі зі слюсарем побувало Суспільне.

Робочий день Петра Поденного розпочався у підвалі кропивницької п’ятиповерхівки.

"Трошки купаємось, обливаємось. Опалення, пориви труб, зварювальні роботи, у квартирах міняємо все, що мешканці просять".

Якщо в будинку виходять з ладу мережі, труби опалення чи каналізації, викликають слюсаря, сказала мешканка будинку Галина Романова.

"Хлопець прекрасний. Якщо щось не працює, ми звертаємось в ЖЕО. Він завжди все робить. Петро Юхимович? Ми знаємо його як Петю з ЖЕКа".
Петро Поденний слюсар-сантехнік кроп у підвалі
Петро Поденний працює у підвалі кропивницької п'ятиповерхівки. Фото: Суспільне Кропивницький

Петро Поденний показав, як він прочищає внутрішньодомову каналізацію.

"Вставляю перехідник спеціальний, щоб легше було чистити, та 14-метровий трос, щоб витягати все, що мешканці кидають у каналізацію – папір, картоплю, інше сміття, яке не можна, а вони кидають. Вага троса – 35 кілограмів. Трошки важкувато".
Петро Поденний слюсар-сантехнік кроп каналізація
Петро Поденний готується прочищати каналізацію. Фото: Суспільне Кропивницький

З його слів, не раз думав звільнитись, працюючи серед нечистот та по коліна у воді. Торік вийшов на пенсію, але продовжує працювати.

"Думаю, вони (мешканці – ред.) не цінують, бо кидають те майже щодня – не цінують ані роботу, ані себе. Не всі цінують, бо яким би ти не був, як би ти не старався, для усіх людей не будеш хорошим. Буває, накипить – пишу заяву, але керівництво її рве й не відпускає. Йди, каже, відпочинь 3-4 дні, заспокойся й далі працюй".
Петро Поденний слюсар-сантехнік кроп каналізація забита
Петро Поденний біля каналізаційного люка, з-під якого витікають нечистоти. Фото: Суспільне Кропивницький

Начальник житлово-експлуатаційної організації №3 Олександр Довгаль сказав, що Петро Поденний – один з найдосвідченіших працівників ЖЕО.

"Якщо треба зробити якусь дуже відповідальну роботу, завжди ми його долучаємо до цього. Цієї роботи не видно, коли все гаразд, а коли є недоліки – про комунальну сферу згадують".

За словами слюсаря, його робочий день – ненормований.

"Буває о восьмій вечора додому йдеш, буває о 12-ій, буває о другій ночі. Все залежить від поривів. От взимку – опалення: ти ж мешканців не залишиш без опалення. Приїжджає зварювальник, і ми зварюємо, поки не запустимо опалення".
Петро Поденний слюсар-сантехнік кроп багажник
В багажнику машини Петра Поденного — усе необхідне для роботи. Фото: Суспільне Кропивницький

Працюватиме, сказав, поки стане здоров’я.

"Треба працювати, бо молодь не йде за ті гроші, що нам платять. У нас мінімальна зарплата. Чесно – я люблю роботу, працюю довго, збираюсь працювати й далі".

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Внаслідок нічної дронової атаки на Кіровоградщині пошкоджені 34 будинки
"Я лягла на дитину, щоб її не вбило". Внаслідок нічної дронової атаки на Кіровоградщині пошкоджені 34 будинки
Двірниця Світлана Майко
Пляшки, іконки й паспорт: знахідки луцької двірниці, яка прибирає за "мінімалку"
Міжнародна організація з Нідерландів купила житло для 5 багатодітних родин Чернігівщини
Міжнародна організація з Нідерландів купила житло для 5 багатодітних родин Чернігівщини: як обживаються на новому місці
95-річна Анна Перепелиця з початку повномасштабного вторгнення готує для бійців
Другу війну 95-річна волонтерка з Харківщини допомагає бійцям: цього разу шиє подушки і смажить деруни
На початок