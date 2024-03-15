60-річний кропивничанин Петро Поденний майже 40 років працює слюсарем-сантехніком – ремонтує мережі в будинках, замінює крани й труби, чистить каналізацію. До Дня працівників житлово-комунального господарства, який щороку відзначають у третю неділю березня, на роботі зі слюсарем побувало Суспільне.

Робочий день Петра Поденного розпочався у підвалі кропивницької п’ятиповерхівки.

"Трошки купаємось, обливаємось. Опалення, пориви труб, зварювальні роботи, у квартирах міняємо все, що мешканці просять".

Якщо в будинку виходять з ладу мережі, труби опалення чи каналізації, викликають слюсаря, сказала мешканка будинку Галина Романова.

"Хлопець прекрасний. Якщо щось не працює, ми звертаємось в ЖЕО. Він завжди все робить. Петро Юхимович? Ми знаємо його як Петю з ЖЕКа".

Петро Поденний працює у підвалі кропивницької п'ятиповерхівки. Фото: Суспільне Кропивницький

Петро Поденний показав, як він прочищає внутрішньодомову каналізацію.

"Вставляю перехідник спеціальний, щоб легше було чистити, та 14-метровий трос, щоб витягати все, що мешканці кидають у каналізацію – папір, картоплю, інше сміття, яке не можна, а вони кидають. Вага троса – 35 кілограмів. Трошки важкувато".

Петро Поденний готується прочищати каналізацію. Фото: Суспільне Кропивницький

З його слів, не раз думав звільнитись, працюючи серед нечистот та по коліна у воді. Торік вийшов на пенсію, але продовжує працювати.

"Думаю, вони (мешканці – ред.) не цінують, бо кидають те майже щодня – не цінують ані роботу, ані себе. Не всі цінують, бо яким би ти не був, як би ти не старався, для усіх людей не будеш хорошим. Буває, накипить – пишу заяву, але керівництво її рве й не відпускає. Йди, каже, відпочинь 3-4 дні, заспокойся й далі працюй".

Петро Поденний біля каналізаційного люка, з-під якого витікають нечистоти. Фото: Суспільне Кропивницький

Начальник житлово-експлуатаційної організації №3 Олександр Довгаль сказав, що Петро Поденний – один з найдосвідченіших працівників ЖЕО.

"Якщо треба зробити якусь дуже відповідальну роботу, завжди ми його долучаємо до цього. Цієї роботи не видно, коли все гаразд, а коли є недоліки – про комунальну сферу згадують".

За словами слюсаря, його робочий день – ненормований.

"Буває о восьмій вечора додому йдеш, буває о 12-ій, буває о другій ночі. Все залежить від поривів. От взимку – опалення: ти ж мешканців не залишиш без опалення. Приїжджає зварювальник, і ми зварюємо, поки не запустимо опалення".

В багажнику машини Петра Поденного — усе необхідне для роботи. Фото: Суспільне Кропивницький

Працюватиме, сказав, поки стане здоров’я.

"Треба працювати, бо молодь не йде за ті гроші, що нам платять. У нас мінімальна зарплата. Чесно – я люблю роботу, працюю довго, збираюсь працювати й далі".