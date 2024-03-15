У Полтаві відкриють новий центр для розвитку молоді: чим буде займатися

Новий хаб у Полтаві стане подієвим та навчальним майданчиком для молоді. Учасники хабу матимуть змогу реалізовувати власні ініціативи. Новий простір буде поблизу парку "Перемога" в приміщенні площею більше пів тисячі квадратних метрів.

Про це в ефірі Українського радіо "Полтава" розповіла керівниця проєкту Юлія Городчаніна.

У центрі приміщення молодіжного хабу буде зонування під різні за форматом і кількістю заходи, цифрову студію для відеозйомок, подкастів, музичний корнер та зону коворкінгу, фудкорт, розповіла керівниця проєкту.

На момент, коли ми планували цей проєкт, у Полтаві не було жодного простору, де молодь могла б збиратися. На відміну від інших обласних центрів, у нашому, на жаль, із молодіжної інфраструктури лише комунальна установа "Обласний молодіжний центр". Але це невеличкий за площею офіс, ще й на третьому поверсі адмінбудівлі, що працює в обмежений період часу. Не тоді, коли молодь може її відвідати. І це створювало бар’єр для того, щоб і заходи класні організовувати, і щоб, молоді люди могли там реалізувати свої креативні ідеї.

Молодіжний хаб в Полтаві. Такий вигляд матиме рецепція. рендер проєкту

Нині такий простір площею 540 квадратних метрів у Полтаві облаштовують. Це Open space на першому поверсі у приміщенні навпроти центрального входу в парк "Перемога". Важливий критерій – доступність. В приміщенні немає жодного порогу. Облаштована інклюзивна вбиральня. У зв’язку з особливостями конструкції будівлі, нині вирішують питання пандусу чи підйомника.

Ми спілкувалися зі студентами, школярами про те, який би вони хотіли мати простір, його функціональне наповнення, які теми їм цікаві, щоб саме в цих напрямках їх підтримувати. Багато молодих людей мають бажання робити щось у своїх громадах. Бо зараз такий час – або ми розвиваємося і працюємо над тим, щоб покращити умови у своїх громадах, або, на жаль, молодь від’їжджатиме.

Тому головна мета нового молодіжного хабу - створити умови для самореалізації молоді, розповіла Юлія Городчаніна.

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