Житомиряни Оксана та Микола Крук, маючи 18-річну доньку, завжди мріяли про сина. 13 років тому Оксана, проводячи в житомирському Будинку дитини новорічне свято, побачили хлопчика, якому був один рік та три місяці. Родина усиновила малюка.

Як розповіла кореспондентам Суспільного Оксана Крук, 13 років тому вона працювала на Житомирському обласному телебаченні, де вела дитячу програму "В гостях у Ксені". Одного разу її запросили до Будинку дитини провести новорічне свято. Там вона побачила хлопчика і коли він заплакав, взяла його на руки.

"У мене на шиї був хрестик. Він взяв хрестика, уважно на нього подивився, поклав на місце, і поклав голівку мені на плече. І мене просто накрило. Звідти я вже бігла додому, летіла до чоловіка. Я не знала, як йому сказати. Я без цього хлопчика просто не могла жити, дихати не могла. Перед очима постійно було його обличчя. Він — "білобрисик", такий маленький, схожий на мене. Це неймовірна така історія", — пригадує Оксана.

Жінка розповіла, що з чоловіком завжди хотіли мати сина. У них була донька, 18-річна Анна, але їхня мрія була народити сина. Чоловік Оксани, Микола Крук сказав, що вони планували другу дитину.

"Але чомусь Господь не давав другої дитини. Ми поздавали всі аналізи — проблем ніяких не було. І потихеньку я почав думати про причини того, чому Господь не дає нам другої дитини. Хоча на той момент і фінансова сторона у нас була абсолютно нормальною, і побутові умови суттєво покращились. І можна було б уже і розширятися сім'єю", — розповів Микола Крук.

Оксана та Микола Крук. Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Анжеліка Нестерчук/Суспільне Житомир

Після того, як Оксана побачила в Будинку дитини малюка, пройшло два тижні, перш ніж жінка розповіла Миколі про маленького хлопчика і про своє бажання усиновити дитину. Оресту на той час був 1,3 роки.

Орест, якого усиновила родина Крук. Житомир. Фото надала Оксана Крук

"Я так обережненько-обережненько почала підводити до цієї теми і кажу чоловікові: Микола, як ти дивишся на те, щоб у нас був маленький хлопчик, щоб був син? Я очікувала, на що завгодно, але такого — ні. Він повернувся і сказав: ти знаєш, Оксано, ощасливити всіх дітей ми не можемо. Давай ми подаруємо кохання одному маленькому хлопчику", — сказала Оксана.

Як розповіла донька подружжя Анна Крук, коли вона дізналася, що у неї буде братик, дуже зраділа. Бо дуже хотіла цього.

"Чесно кажучи, я 5 років виносила мозок батькам — казала, що хочу братика, — пригадує Анна. — Я навіть віршик писала: "Сподіваюсь, нас буде вже четверо". І коли батьки сказали, моя перша реакція: ти вагітна, мама? Вона каже — ні, ми збираємося усиновити хлопчика, як ти до цього ставишся? На що я відповіла, що ви ж мене виховали, як я можу до цього ставитися. Звичайно, я у захваті і я рада. Потім ми з мамою їздили, знайомилися, контакти налагоджували. І зараз я маю такого чудового класного брата".

Анна Крук із Орестом. Фото надала Оксана Крук

Оксана Крук пригадує, що п'ять місяців вони з чоловіком збирали відповідні документи, щоб усиновити Ореста. Це були п'ять місяців очікування.

"Це як моя вагітність була, але дуже важка. Я її відходила. Ми її відходили разом. Коли був останній суд і Орест став наш, ми вилетіли з суду. На Покрову. Не передати, що відчували — сльози заливали обличчя. У нас вже дома було готове все: і краватка. і візочок, і речі. І одразу на наступний день ми поїхали за ним, забрали. Приїхали додому, а він сидить і не розуміє, що відбувається. І ми такі самі: не знаємо, що робити, як годувати, що дати. І він як от сидів на диванчику, так і заснув. Я пам'ятаю той перший день. А потім я дуже чекала, коли він скаже мама. Він сказав — ну і мене знову накрило", — пригадує Оксана.

Оксана Крук із Орестом.

Оксана Крук сказала, що родини, які усиновлюють дітей, обов'язково потребують психолога. Тому що таким родинам потрібно допомога: моральна і психологічна. За словами Миколи Крука, таким родинам потрібно пояснювати алгоритм дій, бо усиновлення дуже серйозна і відповідальна справа.

Зараз Оресту 13 років. Оксана Крук розповідає, що у них перехідний вік, який вони проходять усією родиною.

"Він росте як справжній хлопчик. І проблеми у нас є, але і досягнення є. І я горджуся ним. Він футзалом займається і у нього виходить. Але то в навчанні у нас не дуже, то з поведінкою. Ну це вік такий", — сказала Оксана.

Орест займається футзалом. Житомир. Фото надала Оксана Крук

За слів Миколи, про те, що Ореста усиновили, хлопець знає.

"Я йому завжди кажу: сина, те, що ми з тобою не єдинокровні, не значить, що ми з тобою не рідні. Більш улюбленого хлопчика у цьому світі для мене немає", — сказав Микола Крук.

"Зараз ми про це згадуємо тільки тому, що ми розмовляємо з вами, — сказала Оксана Крук. — А взагалі воно вже так далеко. І здається, що це просто неправда. Він, дійсно, абсолютно наш син".

Микола Крук із Орестом. Фото надала Оксана Крук

Оксана Крук із Орестом. Житомир. Фото надала Оксана Крук

Родина Крук: батьки Оксана та Микола, їхня донька Анна та маленький Орест. Житомир. Фото надала Оксана Крук

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