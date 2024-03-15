На Вінниччині двох чоловіків, які відмовились від повістки, засудили на три роки позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 30 та 45-річні обвинувачені перебували на військовому обліку. Про це йдеться на сайті Вінницької обласної прокуратури.

"Вони є придатними за станом здоров’я для проходження військової служби та не мають правових підстав для відстрочки від призову під час мобілізації. Однак чоловіки в період воєнного стану відмовилися від отримання повістки", — йдеться в повідомленні.

Чоловіки без поважної причини не з’явилися на вказану дату і час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах ЗСУ. Відтак, військовозобов’язані порушили вимоги чинного законодавства та ухилилися від військового призову.

"За публічного обвинувачення Жмеринської окружної прокуратури суд визнав винуватими двох місцевих жителів в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України)", — повідомили у прокуратурі.

Наразі обидва вироки не набрали законної сили.