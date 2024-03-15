НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Відмовилися від повістки: на Вінниччині двох чоловіків засудили на три роки позбавлення волі
МобілізаціяСудРегіони

Відмовилися від повістки: на Вінниччині двох чоловіків засудили на три роки позбавлення волі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ґрати
Фото ілюстративне, ґрати. Рixabay

На Вінниччині двох чоловіків, які відмовились від повістки, засудили на три роки позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 30 та 45-річні обвинувачені перебували на військовому обліку. Про це йдеться на сайті Вінницької обласної прокуратури.

"Вони є придатними за станом здоров’я для проходження військової служби та не мають правових підстав для відстрочки від призову під час мобілізації. Однак чоловіки в період воєнного стану відмовилися від отримання повістки", — йдеться в повідомленні.

Чоловіки без поважної причини не з’явилися на вказану дату і час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах ЗСУ. Відтак, військовозобов’язані порушили вимоги чинного законодавства та ухилилися від військового призову.

"За публічного обвинувачення Жмеринської окружної прокуратури суд визнав винуватими двох місцевих жителів в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України)", — повідомили у прокуратурі.

Наразі обидва вироки не набрали законної сили.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Підозрюваний Алім Ібрагімлі
Кропивничанину, якого підозрюють у продажі посвідчень волонтера, не обрали запобіжний захід. Чому
Мобілізація всіх чоловіків із сіл Полтавщини – це російська пропаганда
Мобілізація всіх чоловіків із сіл Полтавщини: чи відповідає це дійсності
Після поранення боєць Віктор служить в одному з ТЦК на Франківщині
"Якби не хлопці, "рускій мір" вже був би тут". Як після поранення боєць Віктор служить в одному з ТЦК на Франківщині
Центр рекрутингу у Запоріжжі до лав Сил оборони: які є вакансії у ЗСУ
У Запоріжжі відкрився другий в Україні рекрутинговий центр для ЗСУ
На початок