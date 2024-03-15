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Що подорожчало та подешевшало на Харківщині у лютому 2024 року
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Що подорожчало та подешевшало на Харківщині у лютому 2024 року

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Що подорожчало та подешевшало на Харківщині у лютому 2024 року
. Суспільне Тернопіль

Ціни на Харківщині у лютому зросли на 0,3% порівняно з січнем. Поза тим, в регіоні подешевшав алкоголь і продовжили знижуватися ціни на взуття, одяг і паливо.

Про це Суспільне Харків повідомили у головному управлінні статистики Харківщини.

Продукти

У лютому подорожчали:

  • овочі — 3,8%;
  • масло — 2,4%;
  • хліб — 2,3%;
  • молоко — 2,1%;
  • фрукти — 1,7%;
  • безалкогольні напої — 1,5%;
  • сир і м'який сир (творог) — 0,1%.

Подешевшали:

  • макарони — 6,4%;
  • яйця — 3,4%;
  • алкоголь — 1,9%;
  • соняшникову олію — 1,1%;
  • цукор — 0,6%;
  • м'ясо — 0,3%.
Що подорожчало та подешевшало на Харківщині у лютому.
Що подорожчало та подешевшало на Харківщині у лютому. Інфографіка: Суспільне Харків

Непродовольчі товари

Минулого місяця ціни зросли на:

  • тютюнові вироби — 2,4%.

Знизилися ціни на:

  • взуття — 2,3%;
  • паливо та мастила — 1,2%;
  • проїзд у транспорті, одяг — 1%.

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