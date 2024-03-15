Що подорожчало та подешевшало на Харківщині у лютому 2024 року

Ціни на Харківщині у лютому зросли на 0,3% порівняно з січнем. Поза тим, в регіоні подешевшав алкоголь і продовжили знижуватися ціни на взуття, одяг і паливо.
Про це Суспільне Харків повідомили у головному управлінні статистики Харківщини.
Продукти
У лютому подорожчали:
- овочі — 3,8%;
- масло — 2,4%;
- хліб — 2,3%;
- молоко — 2,1%;
- фрукти — 1,7%;
- безалкогольні напої — 1,5%;
- сир і м'який сир (творог) — 0,1%.
Подешевшали:
- макарони — 6,4%;
- яйця — 3,4%;
- алкоголь — 1,9%;
- соняшникову олію — 1,1%;
- цукор — 0,6%;
- м'ясо — 0,3%.
Що подорожчало та подешевшало на Харківщині у лютому. Інфографіка: Суспільне Харків
Непродовольчі товари
Минулого місяця ціни зросли на:
- тютюнові вироби — 2,4%.
Знизилися ціни на:
- взуття — 2,3%;
- паливо та мастила — 1,2%;
- проїзд у транспорті, одяг — 1%.
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