Андрій Старух єдиний із голів громад на Тернопільщині, який добровольцем пішов на фронт. Він захищав Україну від російських окупантів в зоні АТО та під час повномасштабного російського вторгнення. Служив в 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура". Під час виконання бойового завдання отримав поранення, був демобілізований і повернувся до своїх обов'язків. Спогадами про пережите та планами на майбутнє Андрій Старух поділився з Суспільним.

У 2015 році Андрій Старух захищав Україну в на сході. Коли Росія почалася повномасштабну війну — залишив посаду голови Монастириської громади і добровольцем пішов на фронт.

Андрій Старух на пероні вокзалу з дружиною та сином. Фото: Андрій Старух

"Це був кінець бюджетного року, ми готували в кабінеті бюджет. З першого разу не прийняли, тому стояло питання, щоб прийняти. Прийнявши програму соціально-економічного розвитку, тобто алгоритм дій працівників, колег, команди. І вже можна було фахівців, виконавців, менеджерів залишити втілювати їх у життя, а самому бути вже на зв'язку, тому що основне вже прийняте. Ми прийняли бюджет, потім зміни до бюджету. І потім я попросив воєнкома, щоб він виписав мені повістку. Я відчував потребу піти туди. Якраз був анонсований контрнаступ. Ми на Запорізькому напрямку добряче пошматували російські війська".

Андрій Старух під час несення служби. Фото: Андрій Старух

Андрій Старух каже, захищати Україну мають всі, незалежно від посад.

"Має бути якась декларація доброчесності. Хочеш бути мером, хочеш бути начальником якоїсь державної служби, хочеш бути депутатом? Ти маєш, і твоя родина нести відповідальність за свою практику, яку ти несеш суспільству. Відповідно має бути така декларація доброчесності, яка потім унеможливить людей йти на посади, в чиїх родинах практикується споживацьке ставлення до нації, до війни, за самозбереження цієї нації. Вони не можуть бути провідниками суспільних верств. У нас нема дороги назад. За нами інші держави, ми не маємо куди ступитися. І, якщо ми не збережемо Україну, нас може чекати депортація в Сибір, Китай. Тут твої родини, тут твій дім, твоє життя, все".

Андрій Старух. Суспільне Тернопіль

Андрій Старух показав "Золотий Хрест", який отримав від Валерія Залужного.

"Це просто багатоденна, зранку, ввечері, вночі безперестанку така була масована робота, коли ми звільняли південь. Це напрямки якраз Оріхівський, Роботине. Були різні завдання, їх було багато. Бувало по 3-4 дні ніхто навіть не роззувався, це все на ходу. Десь там, якщо повезе, щось там вхопив, стоячи спиш і стріляєш, чекаєш наказу і знов, і знов. Працювала вся батарея, екіпаж весь працював, а вже як підсумок цієї колективної роботи, наш розрахунок командування виділило і відзначило".

Нагорода "Золотий хрест". Суспільне Тернопіль

Кожен боєць повинен знати принципи виживання в бойових умовах, — каже захисник.

"Все, що ти знаєш з будь-якої тактики, просто практикувати. Треба бути уважним, обережним, професійним і, звичайно, удача дуже багато значить. Але вона множиться на знання, зусилля і практику".

Андрій Старух в робочому кабінеті. Суспільне Тернопіль

За його словами, досі носить у тілі уламок ворожого снаряда.

"Нас накрив "Ланцет", а інших хлопців накрив КАБ. Вони отримали ще тяжчі поранення за нас. Я отримав поранення в спину, у мене лишився уламок один. Терпне права нога, неприємні болісні відчуття, неприємні болі в попереку".

Андрій Старух під час несення служби. Фото: Андрій Старух

Через поранення та перенесені операції був змушений демобілізуватися, — розповів Андрій Старух. Після нетривалої реабілітації знову повернувся до обов'язків голови громади. У робочому кабінеті зберігає речі, які нагадують про фронтове життя.

"Пам'ять є не тільки в спогадах. Пам'ять є в якихось речах, в когось в шрамах, в когось в артефактах. Наприклад, ця куля була випущена росіянами по наших позиціях в Красногорівці. Це той самий осколок від міни. Звичайною справою було, коли просто біля тебе летить і падає біля ніг. Тут є моєї батареї прапор".

Голова Монастириської громади Андрій Старух. Суспільне Тернопіль

Прапор бригади з підписами. Суспільне Тернопіль

Син Андрія Старуха Дмитро каже, батько є для нього прикладом для наслідування.

"Мій тато дуже освічена людина. Він всього добився сам, бо не був з дуже багатої сім'ї. Сам вивчився в Харкові. В Монастириськах йому мало хто вірив, що він поступив безкоштовно на бюджет. Він дуже розумний, дуже багато прочитав, дуже багато знає. Будь-яке питання на будь-яку тему з історії чи з біології, — він все знає".

Дмитро Старух. Суспільне Тернопіль

Андрій Старух з сином. Суспільне Тернопіль