У Хмельницькому військові пенсіонери судяться з Пенсійним фондом

Двоє військових пенсіонерів з Хмельницького впродовж кількох років судяться з Пенсійним фондом, розповів полковник у відставці Василь Дяченко. За його словами, тільки через суд йому виплачують щорічну індексацію.

Чоловік подав черговий позов до суду і тепер змушений чекати кілька місяців належних йому виплат. Чому так — у матеріалі Суспільне Хмельницький.

Хмельницькі військові пенсіонери прийшли на прийом в Головне управління пенсійного фонду в області за роз'ясненнями, чому не можуть отримати індексацію. Василь Дяченко сказав: "Так було у 2022, 2023 і зараз, у 2024. Індексацію мені нараховують — за цей рік 1500 грн, про те її не платять і нічого не пояснюють. Чергове обмеження. І такі обмеження постійно треба знімати в суді. Суд пише, що дії Пенсійного фонду визнати протиправними. Нарахувати й виплачувати".

Полковник медичної служби у відставці Володимир Швець розповів: "Суджуся з Пенсійним фондом України з 2019 року, тому що вони постійно порушують мої пенсійні права. На даний час я вже виграв позовні заяви сім разів. Зараз в суді знаходиться дві позовні заяви, за якими ще не прийняті рішення".

Пенсіонер Володимир Швець прийшов за роз'ясненнями до начальника Головного управління Пенсійного фонду в області Олександра Крупи, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

За поясненнями пенсіонери пішли до начальника Головного управління Пенсійного фонду в області Олександра Крупи: "У вас є право оскаржити будь-яке рішення в суді. Або ви можете звернутися за роз'ясненням на виконання рішення суду до суду. І суд Вам розкаже, як це рішення виконується в законний спосіб".

Якщо пенсіонери звернуться до суду, і суд ухвалить рішення виплатити їм все, Пенсійний фонд має це зробити. В держбюджеті для цього щороку передбачають певну суму, каже заступниця начальника Головного управління в області Юлія Ковальчук: "Одні звертаються, другі не звертаються. Але ті люди, які звертаються, то виплати за попередній період обліковуються і зразу не виплачуються. Лише після набрання рішення суду чинності ми починаємо людині виплачувати".

За її словами, до 20 вересня 2020 року всі такі виплати зробили. Від цієї дати дотепер в області є 25 тисяч 200 рішень суду, які обліковані й чекають, коли будуть кошти в державному бюджеті: "На теперішній час бюджет Пенсійного фонду на 2024 рік ще не затверджений. Яка сума буде закладена в бюджету в цьому році на виплату за рішеннями судів, ми не знаємо. Але на сьогодні на обліку в нашій області два мільярди 669 мільйонів боргів".

Пенсіонер Василь Дяченко прийшов за роз'ясненнями до начальника Головного управління Пенсійного фонду в області Олександра Крупи, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Начальник Головного управління Пенсійного фонду в області Олександр Крупа каже: мають діяти згідно з чинними законами, які не завжди на користь пенсіонерів.

"Якщо ж пенсіонери незадоволені чимось, ми рекомендуємо в законному порядку звернутися до органів вищих інстанцій, або судових для того, щоб отримати рішення, яке вони прагнуть. Звичайно, робота не припиняється, і коли ми закінчимо війну перемогою, однозначно, будуть впроваджуватися ініціативи для того, щоб впорядкувати роботу з військовими пенсіями, з пільгами для військових, учасників бойових дій, тому що це стане одним з основних питань, які потрібно буде вирішувати на перших етапах після закінчення війни", — сказав Олександр Крупа.

Василь Дяченко каже: подав чергову заяву до суду: "Будь-яка подача заяви в суд за кодексом судочинства — 60 днів на рішення плюс місяць на це, потім місяць на апеляцію, потім апеляція 60 днів і потім ще місяць на перерахунок. І виходить сім-вісім місяців в ідеалі, щоб захистити порушене право".

За словами начальника управління, майже 97% всіх судових справ — це справи колишніх військовослужбовців та працівників силових органів. Ще 2% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат державним службовцям.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.