Польські перевізники блокують кордони з Україною з листопада 2023 року. Внаслідок цього терміни постачання української продукції на європейський ринок порушилися. Зокрема, і підприємства Запорізької області не встигають вчасно довезти товар та змушені перебудовувати логістичні шляхи. До того ж блокада вплинула й на обсяги виробництва.

Як саме — дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Тисячі тонн хлібобулочної продукції не може вчасно експортувати через польський кордон одне із запорізьких підприємств. Його керуючий акціонер Борис Шестопалов зазначає, що вантажі затримуються на 3-4 тижні, тож партнери перестраховуються та наразі не забирають товар:

"Ми починаємо отримувати не відмову, але затримання відвантажень. Зараз у нас повний склад продукції для естонських партнерів, які поки що бояться її забирати, бо те, що вони проплатили місяць тому, воно ще на кордоні".

Борис Шестопалов. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині ж на підприємстві перебудовують логістичні шляхи, зазначає Борис Шестопалов:

"Пробуємо змінювати маршрути. Але що таке їхати через Чоп у Прибалтику? Якщо машина коштувала, навіть підвищена ціна, 1200 євро до східної Європи, потім — 1800, то зараз ми їдемо в Прибалтику за 2500-2800 євро. А це кожний євро, який перекладається у вартість кілограма".

Склад з продукцією запорізького підприємства хлібобулочних виробів. Фото: Суспільне Запоріжжя

Якщо ситуація на кордоні з Польщею не зміниться, то вже у квітні підприємство може втратити майже 30% іноземних клієнтів, зазначає Борис Шестопалов:

"Для всіх виробництв, які знаходяться зараз в Україні, а особливо на сході та у прифронтовому Запоріжжі, кожна тонна об’ємів критична, бо в кожній тонні ми маємо опекс, заробітну плату, видатки".

Вівсяне печиво, яке виробляють на одному із запорізьких підприємств. Фото: Суспільне Запоріжжя

Через блокаду на польському кордоні скоротилося виробництво борошна на одному із запорізьких млинів. До того ж довелося відмовитися від запланованого проєкту, каже керівник виробничого комплексу Сергій Лапін:

"Обсяги значно знизились — на 1200-1400 тонн на місяць. У нормальні часи по переробленні пшениці було 3500 тонн, а по житу — до 500 тонн. Нині по пшениці — 2200-2500 тонн, а по житу — 300 тонн. Дуже грандіозний план був з транспортування цільнозернового борошна, але через блокування ми зупинили його".

Сергій Лапін. Фото: Суспільне Запоріжжя

Запорізьке підприємство, яке займається перевезенням борошна, висівок, шроту, від початку великої війни змушене було шукати нових партнерів. Горизонти бізнесу вдалося розширити в Молдові, Румунії, Латвії, Литві, активно постачали продукцію до Німеччини, Італії, Іспанії та Польщі. Однак низку ринків вже втратили через блокаду на кордоні, каже директор Андрій Сидоренко:

"Ми потрапили на цю блокаду, відстояли на переході Ягодин — Дорогуськ. Ми відстояли в черзі десь 20 днів. А коли почались провокації з боку висипання вантажу, транспорт пошкоджували, вагони шкодили, було ухвалене рішення призупинити контракти. Блокада на кордоні з Польщею вплинула на черги в других пунктах переходу — Словаччина, Угорщина, частково Румунія. Нині перехід займає від 15 до 30 днів, а раніше було — 2, 3-5"".

Андрій Сидоренко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Тож нині підприємство вимушене переорієнтуватися на ринок Туреччини:

"Але ми працюємо на умовах того, що вони нам диктують умови співпраці. Якщо раніше ми могли пропонувати їм, зараз ми або погоджуємося з ними, або нічого не робимо, бо інші ринки для нас зараз дуже-дуже обмежені"

Виробництво на одному із запорізьких підприємств. Фото: Суспільне Запоріжжя

Єдиний вихід для виробників харчової та аграрної продукції на сьогодні — шукати нові ринки збуту та логістичні шляхи, каже Андрій Сидоренко:

"Нам треба, щоб відкрився контейнерний порт. Це дасть нам можливості працювати з країнами, які далі Туреччини. Тобто є країни, які хочуть з нами працювати, але через те, що контейнерна перевалка не працює в Україні, ми не можемо туди відправляти".

Продукція на експорт на одному із запорізьких підприємств. Фото: Суспільне Запоріжжя

Що відомо про блокаду на кордоні з Польщею

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску "Медика – Шегині".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

20 лютого польські страйкарі посилили обмеження руху на кордоні. Зокрема блокували рух на трьох пунктах пропуску для легкових автомобілів та автобусів та повністю обмежили рух вантажівок. Того ж дня протестувальники на менш ніж пів години перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Зерно прямувало до Німеччини транзитом через Польщу. Українські перевізники розпочали акцію протесту у відповідь.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber