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Лучанин готується до чемпіонату світу з кульової стрільби для людей з порушенням слуху
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Лучанин готується до чемпіонату світу з кульової стрільби для людей з порушенням слуху

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Лучанин Олександр Колодій приїхав з чемпіонату України, де здобув п'ять медалей та повернувся до тренувань. У спортсмена попереду підготовка до чемпіонату світу з кульової стрільби серед людей з порушенням слуху.

Як розповів Суспільному Олександр Колодій, він займається кульовою стрільбою 18 років. У тир чоловіка привів батько, за що, каже спортсмен, йому безмежно вдячний. Порозумітися з нечуючим спортсменом допомогла сурдоперекладачка Лілія Кузьмич.

Сурдоперекладачка Ліля Кузьмич та спортсмен Олександр Колодій
Сурдоперекладачка Ліля Кузьмич та спортсмен Олександр Колодій. Фото: Суспільне Луцьк

Щодня спортсмен займається по три-чотири години у тирі однієї з луцьких шкіл. Тир є одночасно укриттям для учнів навчального закладу, тому під час повітряної тривоги переходять в меншу тренувальну залу.

Олександр Колодій під час тренування у тирі
Олександр Колодій під час тренування у тирі. Фото: Суспільне Луцьк

З Олександром займаються два тренери — Вікторія Свереда та Олександр Платонов.

"Зараз серйозно готуємось до чемпіонату світу, спочатку будемо готуватись тут, далі буде збір в Києві, далі буде ще один Чемпіонат України, далі – Чемпіонат світу", — каже головний тренер спортсмена.

Тренер Олександр Платонов
Тренер Олександр Платонов. Фото: Суспільне Луцьк

Вікторія Свереда, яка також тренує спортсменів з порушеннями слуху, каже: у жестовій мові немає стрілецьких термінів, їх доводиться вигадувати і відповідно спілкуватись.

Тренерка Вікторія Свереда
Тренерка Вікторія Свереда. Фото: Суспільне Луцьк

Понад 50 разів Олександр Колодій ставав чемпіоном України зі стрільби кульової серед людей з порушенням слуху. Найбільше у вправах з швидкостріляючого та пневматичного пістолетів. Тричі спортсмен брав участь у Дефлімпійських іграх та у чемпіонатах Європи. Є заслуженим майстром спорту України.

Нині Олександр Колодій готується до Чемпіонату світу з кульової стрільби для людей з порушенням слуху, який має відбутися у серпні 2024 року, в Німеччині.

Що відомо про Олександра Колодія

Олександр Колодій народився 25 жовтня 1986 року у місті Луцьку Волинської області. Заслужений майстер спорту України(стрільба кульова – вади слуху, 2009 р.).

Учасник трьох літніх Дефлімпійських ігор (Тайвань, 2009 р.; Болгарія, 2013 р.; Туреччина, 2017 р.), триразовий чемпіон у стрільбі з швидко стріляючого пістолету.

Учасник трьох чемпіонатів Європи зі стрільби кульової (Швейцарія, 2007 р.; Німеччина, 2011 р., Чехія, 2015 р.), одинадцятиразовий чемпіон та восьмиразовий срібний призер чемпіонатів Європи. Європейська спортивна організація глухих визнала Олександра Колодія кращим спортсменом 2011 року серед спортсменів з порушеннями слуху.

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