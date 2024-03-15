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Ветеран із Приазовського Запорізької області виборов шість медалей на змаганнях Повітряних сил США
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Ветеран із Приазовського Запорізької області виборов шість медалей на змаганнях Повітряних сил США

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Військовий із Запорізької області виборов 6 медалей на змаганнях в США
Євген Федосєєнко, ветеран із Приазовського, Запорізької області. Фото: Facebook/Приазовська селищна рада

Ветеран із Приазовського Запорізької області Євген Федосєєнко виборов шість медалей на змаганнях Повітряних Сил США 2024, які відбулися з 4 по 16 березня в Лас-Вегасі.

Про це повідомили на сторінці у Фейсбук Приазовської селищної ради.

Євген Федосєєнко брав участь у семи видах спорту: плаванні, легкій атлетиці, регбі, кульовій стрільбі, баскетболі на візках та веслуванню на тренажері.

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Євген Федосєєнко на міжнародних змаганнях ветеранів у США Фото: Приазовська сільська рада
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Євген Федосєєнко на міжнародних змаганнях ветеранів у США Фото: Приазовська сільська рада
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Євген Федосєєнко на міжнародних змаганнях ветеранів у США Фото: Приазовська сільська рада
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Євген Федосєєнко на міжнародних змаганнях ветеранів у США Фото: Приазовська сільська рада
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Євген Федосєєнко на міжнародних змаганнях ветеранів у США Фото: Приазовська сільська рада

За результатами змагань, Євген здобув шість медалей:

у плаванні:

  • три золоті — 50 м + 100 м, вільний стиль + 50 м, на спині;
  • срібну — 50 м, брас.

у легкій атлетиці:

  • дві бронзові — метання диска та штовхання ядра.

Загалом на змаганнях Повітряних сил США "синьо-жовті" вибороли 79 медалей: 44 золоті, 21 срібну та 14 бронзових.

У плаванні здобули 27 нагород, легкій атлетиці — 21 медаль, у веслуванні на тренажерах — 19, у паверліфтингу — шість, у стрільбі з лука — три. Ще по одній збірна завоювала у велоспорті, волейболі сидячи та кульовій стрільбі.

Що відомо про змагання ветеранів у США

Змагання Повітряних Сил США (United States Air Force and Marine Corps Trials) – це щорічні внутрішні змагання для ветеранів та військовослужбовців США, які отримали травми, поранення або захворювання під час військової служби. Цього року організатори змагань запросили долучитися до них і українську команду, у складі якої ветерани та чинні військові.

Претендентів до складу збірної України на United States Air Force Trial-2024 визначали в національному відбірковому турнірі 12-15 грудня 2023 року в Києві. Учасники змагалися у восьми адаптивних видах спорту: велоспорт, веслування на тренажерах, легка атлетика, баскетбол на візках, волейбол сидячи, паверліфтинг, плавання та стрільба з лука.

Фінальну заявку із 30 учасників визначила відбіркова комісія Міністерства у справах ветеранів України шляхом голосування.

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