НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
50 північнокорейських ракет Росія випустила по Україні за два роки повномасштабної війни
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

50 північнокорейських ракет Росія випустила по Україні за два роки повномасштабної війни

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
50 північнокорейських ракет Росія випустила по Україні за два роки повномасштабної війни
Фото: Вʼячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська вдарили по території шести регіонів України 50 ракетами з КНДР. Один з випадків удару саме такою ракетою підтвердили у Харкові.

Про це під час брифінгу 14 лютого сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

"Зараз в нашому регіоні офіційно зафіксовано один використання РФ північнокорейської ракети. Ми отримали висновки і національних, і міжнародних експертів. Ми отримали висновки, що 2 січня 2024 року ця ракета влучила поблизу будинку №1 по проспекту Незалежності", — сказав Фільчаков.

Також нині риває експертиза ще двох ракет, якими російські війська били по Харківщині. Ймовірно, вони також були виготовлені у КНДР.

"У нас є два випадки зафіксовано, де наші військові спеціалісти кажуть, що РФ ще двічі застосовували ці ракети. 7 лютого її було випущено по Слобідському району Харкова. Ми зараз очікуємо результати еспертизи, після якої можемо сказати, що є такі випадки", — сказав керівник облпрокуратури.

Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків
Взагалі по території України з початку вторгнення зафіксовано 50 випадків, коли РФ застосувала північнокорейські ракети. У шести регіонах нашої держави, у тому числі і в Харківській області.
Олександр Фільчаковкерівник Харківської облпрокуратури

"Ця ракета низької якості, вона відрізняється від ракет типу "Іскандер", вона має недосконалу систему управління. Дальність польоту — близько 700 км. Багато випадків, коли ця ракета вибухає у повітрі", — сказав Фільчаков.

22 лютого в СБУ повідомляли, що зафіксували 20 випадків ударів по Україні ракетами з КНДР.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

Генеральний прокурор Андрій Костін 11 січня підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Херсон, машина, дерева, обстріли
Загиблі внаслідок пожежі у Херсоні, підозри колаборантам. 750 день війни: хроніка подій в Херсонській області
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
На початок