Від початку повномасштабного вторгнення російські війська вдарили по території шести регіонів України 50 ракетами з КНДР. Один з випадків удару саме такою ракетою підтвердили у Харкові.

Про це під час брифінгу 14 лютого сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

"Зараз в нашому регіоні офіційно зафіксовано один використання РФ північнокорейської ракети. Ми отримали висновки і національних, і міжнародних експертів. Ми отримали висновки, що 2 січня 2024 року ця ракета влучила поблизу будинку №1 по проспекту Незалежності", — сказав Фільчаков.

Також нині риває експертиза ще двох ракет, якими російські війська били по Харківщині. Ймовірно, вони також були виготовлені у КНДР.

"У нас є два випадки зафіксовано, де наші військові спеціалісти кажуть, що РФ ще двічі застосовували ці ракети. 7 лютого її було випущено по Слобідському району Харкова. Ми зараз очікуємо результати еспертизи, після якої можемо сказати, що є такі випадки", — сказав керівник облпрокуратури.

Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків Взагалі по території України з початку вторгнення зафіксовано 50 випадків, коли РФ застосувала північнокорейські ракети. У шести регіонах нашої держави, у тому числі і в Харківській області. Олександр Фільчаков керівник Харківської облпрокуратури

"Ця ракета низької якості, вона відрізняється від ракет типу "Іскандер", вона має недосконалу систему управління. Дальність польоту — близько 700 км. Багато випадків, коли ця ракета вибухає у повітрі", — сказав Фільчаков.

22 лютого в СБУ повідомляли, що зафіксували 20 випадків ударів по Україні ракетами з КНДР.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

Генеральний прокурор Андрій Костін 11 січня підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

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