У Глухові відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику Юрію Коваленку, який понад 30 років займався археологією. Відповідав за поховання полеглих у Другій світовій війні, а згодом із "Чорним тюльпаном" знаходив та вивозив тіла загиблих воїнів АТО. У грудні 2020 року приєднався до ЗСУ, а рік тому, 14 березня 2023 року, рідних сповістили про його загибель.

У Глухові на Сумщині відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику Юрію Коваленку. Фото: Суспільне Суми

Директорка Національного заповідника "Глухів" Ірина Мошек розповідає, що меморіальну дошку встановили на будівлі музею археології, адже саме завдяки зусиллям Юрія Коваленка їх заклад отримав статус національного.

Фото: Суспільне Суми

"Він був фундатором заповідника, він прийшов у колектив, коли заповідник тільки почав створюватись. Перше, що він запропонував зробити – це виставку археологічних артефактів в музеї, який ще не був створений, пізніше ця виставка переросла у повноцінну музейну експозицію.

Директорка Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" Наталія Реброва розповідає, що Юрій Коваленко дуже любив Батурин. Колеги привезли з цього міста калину, яку посадили навпроти дошки науковцю.

Фото: Суспільне Суми

"Ми довгі роки співпрацювали з глухівським заповідником, доки Юрій не став невід'ємною частиною батуринської археологічної експедиції. Став одним з тих людей, які стали запорукою відродження Батурина, відродження його історії. Ви знаєте, Юрій не лише для Глухова, а і для всієї України є символом великих людських чеснот.

Олександр Коваленко був науковим керівником Юрія. Чоловік згадує, свого часу спонукав Юрія Коваленка захистити кандидатську дисертацію на основі його численних досліджень. На підготовку наукової роботи пішло кілька років.

Фото: Суспільне Суми

"Вийшла чудова кандидатська дисертація "Історична топографія Глухова доби середньовіччя і раннього модерного часу". Невдовзі він отримав диплом кандидата історичних наук, а вже потім, на жаль так трапилось, після його загибелі, разом з колегами з глухівського заповідника ми вирішили цю роботу відформатувати і видати у вигляді монографії", — говорить Олександр Коваленко.

Фото: Суспільне Суми

Товариш загиблого Роман Дзекелев розповідає, Юрій був справжнім патріотом України: "Майстер сцени, автор виконавець – співав пісні, дуже багато свого часу присвятив народному камерному хору, співав пісні під гітару.

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