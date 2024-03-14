На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак армії РФ

На Оріхівському напрямку російські військові за підтримки авіації здійснили шість атак поблизу Вербового та Роботиного Запорізької області та Старомайорського Донецької області, їх відбили Сили оборони України.

Про це сьогодні, 14 березня, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 6 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області", — йдеться у зведенні.

Окрім цього у Генштабі зазначили, що армія РФ завдала авіаційного удару поблизу Малинівки, а також обстріляла з артилерії та мінометів територію близько 20 населених пунктів, серед яких Полтавка, Чарівне та Оріхів Запорізької області.

Раніше Суспільне повідомляло, що російські військові 290 разів обстріляли територію семи населених пунктів на Запоріжжі минулої доби, 13 березня.

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