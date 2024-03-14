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Діти бучанського ліцею та дитсадочку отримали допомогу від благодійників
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Діти бучанського ліцею та дитсадочку отримали допомогу від благодійників

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Діти бучанського ліцею та дитсадочку отримали допомогу від благодійників
Вихованці бучанського дитсадочку отримали спортивний інвентар. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

Бучанська громада Київщини отримали допомогу від благодійників. Меценати місцевого фонду забезпечили неохідними речами дитячий садочок та ліцей.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

Зазначається, що благодійний фонд імені Іллі Грабара передав допомогу учням двох освітніх закладів. У міській раді поінформували, що для вихованців Бучанського дитячого садочку №2 "Горобинка" меценати підготували спортивний інвентар.

Діти бучанського ліцею та дитсадочку отримали допомогу від благодійників
Діти бучанського ліцею отримали літературу від благодійників. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

Також подарунки отримали і учні Луб'янського ліцею №7. Для них благодійники передали дитячу літературу.

"Діти були в захваті від яскравих атрибутів. Обов'язково будемо використовувати їх на заняттях, у розвагах та спортивних естафетах", — йдеться у повідомленні.

Бучанець Ілля Грабар загинув у боях під Бахмутом у грудні 2022 року. Щоб вшанувати його пам'ять, рідні заснували Благодійний фонд імені загиблого Героя. Меценати, зокрема, активно підтримують спортклуби громади.

Напередодні в Ірпені колектив дитячого садочку "Рута" отримав ноутбуки, пилосмоки та музичну систему. Також освітній заклад забезпечили сенсорними іграшками, які у своїй роботі з дітьми будуть використовувати логопед та психолог закладу

Що відомо про допомогу Київщині від іноземних партнерів

Програма розвитку ООН (ПРООН) надаватиме Київщині технічну підтримку під час відновлення будівель, які постраждали під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. Наразі йдеться про 56 об'єктів, які відбудовуватимуть за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

До Ірпінського відділку поліції доставили конфісковану зброю із США. Її правоохоронцям передали колеги з міста-побратима Маямі.

Допомогу на суму близько 2 млн доларів передасть Ірпеню американське місто-побратим Мілвокі. Це понад 800 безперебійних точок доступу Wi-Fi та програмне забезпечення. Це не звичайні домашні маршрутизатори, а унікальна система, яку застосовують в оборонному секторі США. Вони вперше використовуватимуться за межами країни.

У Білій Церкві на Київщині побувала делегація представників бізнесу з Південної Кореї, щоб обговорити інвестиційні проєкти. Розглядається можливість налагодити виробництва сандвіч-панелей та побудувати новий завод.

Японська компанія Miyamoto International допоможе Київщині створити комплексну систему переробки відходів. Вона відома на міжнародній арені своїм досвідом відновлення населених пунктів після стихійних лих, військових конфліктів та катастроф.

Бучанська громада отримала чотири вантажівки будівельних матеріалів із Польщі. Організація "Global Compact Poland" надала мінеральну вату і модульну черепицю для відбудови житла, пошкодженого внаслідок російської агресії.

Ще місцевим жителям прислали гуманітарну допомогу від португальського міста-побратима Кашкайш: вживаний теплий одяг, білизну, дитячі іграшки та 50 обігрівачів. Пізніше іноземці виділили €500 тисяч для відновлення закладів освіти Бучі.

Від німецьких міст Дрезден та Бергіш Гладбах Буча отримала міські автобуси, які вийшли на маршрути для перевезень населення. А Тайвань погодився виділити понад 18 млн гривень на відновлення спортивної школи.

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