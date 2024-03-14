У Київській області засудили чоловіка, який побив свого знайомого. Внаслідок отриманих травм потерпілий згодом помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Зазначається, що прокурори у суді довели, що у травні 2021 року в одному з населених пунктів Обухівського району двоє чоловіків розпивали алкогольні напої. Під час спільного відпочинку між ними стався конфлікт.

"Засуджений схопив металеву арматуру та завдав господарю домівки кілька ударів по тулубу й голові. Після цього він наніс потерпілому серію ударів кулаками та ногами по тулубу", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі поінформували, що чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких через кілька днів помер у лікарні.

За публічного обвинувачення Обухівської окружної прокуратури суд визнав фігуранта винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст.121 Кримінального кодексу Україн). Чоловік отримав 9 років позбавлення волі.

Що відомо про інші випадки нападів та вбивств у Києві

Оболонська окружна прокуратура Києва направила до суду звинувачення стосовно 51-річного чоловіка. Його підозрюють у зґвалтуванні жінки, яка потому померла у лікарні.

Чоловік у Києві напав на водія маршрутки. Поки поранений в крові просив допомогу, зловмисник викрав усю виручку та втік.

Київські оперативники затримали підозрюваного у розбійному нападі і пограбуванні жінки. Потерпіла отримала кошти за продаж квартири. Нападник підстеріг її в під'їзді і відібрав усі гроші.

Також у столиці правоохоронці затримали підозрюваного, який задушив свою сестру. Після скоєного чоловік обікрав помешкання та втік. Наразі йому загрожує довічне позбавлення волі.

34-річного киянина поліція підозрює у вбивстві пенсіонера. Чоловік понад 10 років доглядав за ним і отримував гроші від родичів. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив літнього чоловіка.