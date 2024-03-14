Херсонському обласному краєзнавчому музею передали чумацьку ікону на рибі

Колекція Херсонського обласного краєзнавчого музею поповнилася чумацькою іконою, яку подарувала мисткиня Оксана Оснач. Витвір увійде до виставки "Незламна Херсонщина".

Про це у Facebook повідомив Херсонський обласний краєзнавчий музей.

Повідомляється, що стародавні традиції писання ікон на рибі у сьогоднішній час відродила херсонська мисткиня Оксана Оснач. На прохання директорки музею Ольги Гончарової авторка незвичайного рибного іконопису подарувала закладу Семістрільну ікону Божої Матері.

"За давніми переказами та легендами ми знаємо, що чумаки, вирушаючи у далеку і небезпечну подорож до Криму, брали з собою ікони, які були написані на сушеній рибі. Їх вважали надійними оберегами від усілякого лиха. Ікона на рибі була символічно пов’язана з промислами чумаків, адже саме риба була другим товаром за значущістю після солі. На знак подяки за вдалу поїздку після повернення додому ікони на рибі дарували церквам", — йдеться у дописі.

Також у музеї зазначили, що подія відбулася у Києві за участі краєзнавця Андрія Лопушинського та за сприяння благодійного фонду громади Херсона "Захист".

Раніше Херсонська державна морська академія повідомила, що викладач закладу Сергій Якущенко у складі 29 Української антарктичної експедиції вирушив на станцію "Академік Вернадський".

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.